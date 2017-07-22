Китайская компания Chuwi анонсировала обновленную версию ноутбука HeroBook Pro+. Главная особенность этого компьютера в том, что он оснащён 13,3-дюймовым экраном с разрешением 3200х1800 пикселей.
Самый дешевый ноутбук с экраном 3K
Большинство ноутбуков с разрешением 3K на рынке стоят около 1000 долларов, но HeroBook Pro + снижает эту планку до 269 долларов. Главным достоинством продукта стал оригинальный экран Samsung с разрешением 3200х1800 пикселей и плотностью 278 ppi.
HeroBook Pro+ оснащен энергоэффективным процессорами Intel J3455 с тактовой частотой до 4,9 ГГц. Что касается оперативной памяти, Herobook Pro+ предлагает 8 Гбайт памяти LPDDR4. Новое поколение LDPPR4 отличается более высокой производительностью и меньшим энергопотреблением. Одновременно с этим Herobook Pro+ предлагает память eMMC ёмкостью 128 Гбайт, скорость чтения и записи которой более чем в два раза выше, чем у жёсткого диска.
Производитель позиционирует HeroBook Pro+ как офисный ноутбук, корпус которого выполнен из более лёгкого поликарбоната серебристо-серого цвета. Вес гаджета всего 1160 г., что делает его чрезвычайно портативным. Его можно легко переносить в сумке и брать с собой. Ноутбук оснащён литий-полимерным аккумулятором большой емкости 38 Вт*ч, который работает более 7 часов и поддерживает быструю зарядку на 24 Вт, что позволяет удовлетворить потребности в течение всего дня.
HeroBook Pro+ может быть не очень мощным, но он недорогой, а его возможностей вполне достаточно для работы и учебы. Более подробную информацию о ноутбуке можно узнать по ссылке.