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Qualcomm создает Snapdragon SC8280 - прямого конкурента Apple M1

18 января 2021, 11:51




Qualcomm ведет разработку нового чипсета, получившего название SC8280. По имеющимся слухам, новый чип разрабатывается, чтобы составить прямую конкуренцию чипу Apple M1. В то же время новый чип Qualcomm рассматривается как преемник нынешней платформы Snapdragon 8cx Gen 2.

Однокристальный чипсет Snapdragon 8cx был впервые показан в 2018 году. Он рассматривался компанией Qualcomm как основа для построения мобильной платформы Windows-ноутбуков, отвечающих концепции постоянно подключенных к сети устройств (Always Connected PC).

Qualcomm создает Snapdragon SC8280 - прямого конкурента для Apple M1


В 2020 году была выпущена вторая версия чипа - Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Его главной отличительной особенностью стала поддержка сетей 5G. Обновления коснулись также поддержки новых стандартов беспроводной связи - Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6. В составе чипсета устанавливался графический модуль Adreno. В остальном он мало отличался от предшественника.

Чипсет Snapdragon 8cx Gen 2 5G выпускается по техпроцессу 7 нм. Он имеет восемь ядер Kryo 495, блок Hexagon 690 и модем Snapdragon X55. Его TDP равен 7 Вт.

По оценкам производителя, производительность Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G на 18% выше по сравнению с Core i5 десятого поколения, по энергоэффективности он также превосходит указанный чип Intel на 39%. Но главное преимущество Snapdragon 8cx Gen 2 5G состоит в том, что в основе этого чипсета использована платформа ARM, как и у 5-нм чипа Apple M1.

Apple M1

Характеристики процессора Apple M1


В то же время позднее Qualcomm признала, что разработка Apple оказалась лучше ее продукта. Это стало причиной для начала разработки новой версии чипа Qualcomm.

Apple M1

Соотношение производительности процессора Apple M1


По данным утечек, Qualcomm Snapdragon SC8280 был обнаружен в двух конфигурациях: одна с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5, другая - с 32 Гбайт памяти более раннего типа LPDDR4X. Сообщается, что это вдвое выше, чем Apple предоставляет для чипа M1, который доступен только в конфигурациях памяти LPDDR4X объемом 8 и 16 Гбайт.

Размер кристалла Qualcomm Snapdragon SC8280 также увеличился на 13% по сравнению с предшественником. Если тот имел размер 20х15 мм, то размеры новой модели составляют 20х17 мм.

Новый процессор Qualcomm Snapdragon SC8280 все еще находится на стадии разработки.



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