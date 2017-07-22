Компания Netgear выпустила трехдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi Nighthawk RAXE500. Уникальность нового устройства состоит в том, что он стал одним из первых продуктов на рынке, который поддерживает новый нелицензируемый диапазон частот 6 ГГц. Сам производитель называет свой маршрутизатор «первым в мире маршрутизатором Wi-Fi 6E».
Новый продукт выпущен вместе с другими устройстами, поддерживающими новый стандарт: маршрутизатором Nighthawk 4G LTE Wi-Fi 6, модемом LM1200 4G LTE и точками доступа WAX214 и WAX218.
Необходимо отметить, что стандарт беспроводных сетей Wi-Fi 6E, который дает разрешение на применение для строительства сетей Wi-Fi 6 диапазона частот в районе 6 ГГц, в настоящее время не разрешен в России для коммерческого сектора. Эта частота занята средствами фиксированной радиосвязи и радиорелейными линиями.
Во многих странах мира сейчас наблюдается схожая ситуация: разрешение на коммерческое использование указанного диапазона частот имеется только в США, странах ЕС и Южной Корее.
Особенность нового стандарта беспроводных сетей Wi-Fi 6E состоит в том, что для его поддержки применяются не только стандартные, лицензируемые частоты 2,4 и 5 ГГц, но и нелицензируемый пока диапазон 6 ГГц. Инициатором развития этого диапазона под WiFi выступает США, которая действует через международную организацию Wi-Fi Alliance. В то же время считается, что переход к использованию частотного диапазона 6 ГГц по объективным причинам способен существенно увеличить пропускную способность канала связи Wi-Fi. Ожидается, что общая пропускная способность нового маршрутизатора Netgear достигнет 10,8 Гбит/с.
Трехдиапазонный Wi-Fi-маршрутизатор Nighthawk RAXE500 имеет расширенную емкость для использования существующего диапазона Wi-Fi 6 ГГц для соединений с большей пропускной способностью и меньшей задержкой. Ожидается, что новый маршрутизатор способен показать отличные результаты для одновременной потоковой передачи видео стандарта 4K/8K, поддержки видеоконференций и для применения в задачах дистанционного обучения. Он поддерживает новейший протокол WPA3, нацеленный на обеспечение повышенной безопасности.
Маршрутизатор Nighthawk RAXE500 оснащен пятигигабитными портами и двумя портами USB 3.0 - все порты размещены на задней панели. Для поддержки таких высоких скоростей передачи данных могут использоваться модем DOCSIS 3.1, канал RAXE500 2,5 Гбит/с и метод агрегации многопортовых каналов.
Netgear Nighthawk RAXE500 стоит 599,99 долларов (44 500 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D. Линейка Aruba HPE InstantOn отлично подходит для создания беспроводной сети для малого бизнеса, отличаясь простотой реализации, не требующей особых знаний. В нашем материале мы расскажем об этой линейке и оценим возможности её младших представителей - Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия".