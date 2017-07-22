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Acer выпустила защищённые ноутбуки серии ENСDURO N7 с диагональю 14 и 15,6 дюймов

18 января 2021, 16:29




Компания Acer анонсировала две модели защищённых ноутбуков серии ENDURO N7 - EN714-51W с диагональю экрана 14 дюймов и EN715-51W с диагональю 15,6 дюймов. Главный акцент при разработке новых моделей был сделан в пользу установки современного оборудования, обеспечения повышенной прочности конструкции и применения современных материалов.

Выбор в пользу повышенной надежности охватывает прохождение строгого тестирования на соответствие армейскому стандарту MIL-810G. Это проверка на устойчивость к падениям с высоты около одного метра, ударам и вибрации, работа на экстремальных высотах при низком давлении, при температуре от -21 до 60 °С, возможность работы в условиях повышенной загрязненности и влажности (стандарт IP65).

Acer выпустила новые защищённые ноутбуки серии ENСDURO N7 с диагональю 14 и 15,6 дюймов


Требования надежности учтены за счет оборудования ноутбуков двумя батареями - встроенной и съёмной, с поддержкой «горячей» замены. Время автономной работы составляет 10 часов, при необходимости батарею можно поменять на запасную без отключения устройства.

Acer выпустила новые защищённые ноутбуки серии ENСDURO N7 с диагональю 14 и 15,6 дюймов


Оба ноутбука оснащены процессорами Intel Core i7 и работают под управлением Windows 10 Pro. Для хранения данных установлены твердотельные накопители ёмкостью до 512 (EN715-51W) или 256 Гбайт (EN714-51W). Имеются также картридеры для карт памяти формата SD и SDXC. Беспроводная связь обеспечена за счет поддержки Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 4.2.

Acer выпустила новые защищённые ноутбуки серии ENСDURO N7 с диагональю 14 и 15,6 дюймов


Яркость IPS-экрана новых ноутбуков Acer составляет 700 нит. Широкие углы обзора в 170° не мешают получению информации с экрана при любом освещении, достаточный уровень детализации обеспечен за счет разрешения Full HD (1920x1080 пикселей).

Acer выпустила новые защищённые ноутбуки серии ENСDURO N7 с диагональю 14 и 15,6 дюймов


Инженеры Acer также позаботились о защите данных от несанкционированного доступа и удобстве развёртывания и администрирования новых устройств. ENDURO N7 оборудованы сканером отпечатков пальцев с поддержкой системы биометрической аутентификации Windows Hello, системой защиты данных Discrete Trusted Platform Module (TPM) и возможностью выставления паролей на доступ к BIOS и накопителям.

Новые модели предназначены для сотрудников спасательных служб, складских и заводских рабочих, а также специалистов по логистике и инженеров, которым приходится работать в неблагоприятных условиях.

Новые ноутбуки Acer ENDURO N7 уже доступны в России по рекомендованным розничным ценам 333 990 и 383 990 рублей, соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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