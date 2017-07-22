Без всякого шума Intel объявила о том, что прекращает выпуск всех моделей SSD-накопителей Optane Memory для потребительского рынка. Представитель компании подтвердил, что у Intel больше нет планов на выпуск каких-либо новых потребительских SDD-устройств хранения данных в рамках развития линейки Optane.
К настоящему времени все твердотельные накопители Intel Optane Memory серий M10, 800P, 900P и 905P уже сняты с производства, их последние поставки пройдут в феврале. Intel посоветовала всем пользователям переходить на гибридные SSD-накопители H20, в которых основную роль хранилища играет флеш-память QLC NAND, а память Optane лишь дополняет ее кэш-составляющей.
В настоящее время выпускается модель H20 типоразмера M.2 с 32 Гбайт кэш-памяти на базе Optane и 1 и 2 Тбайт основной памяти типа QLC NAND. Для тех, кто намерен использовать память только типа Intel Optane, Intel советует не мешкать и быстрее размещать заказы, пока запасы еще не закончились.
Intel Optane Memory известна на потребительском рынке как один из самых быстрых твердотельных типов памяти, который намного превосходит SSD-накопители на базе NAND. Преимущество Optane Memory выражается, прежде всего, в ее более высокой производительности, хотя с точки зрения доступной ёмкости и стоимости эта память уступает конкурентам.
Память Intel Optane обеспечивает персонализированную и быструю работу с минимальными задержками. Она способна распознавать наиболее часто используемые данные, сохраняя быстрый доступ к ним.
В основе механизма используется технология 3D Xpoint - совместная разработка компаний Intel и Micron. Прирост скорости достигается за счет организации прямого доступа к данным на физическом уровне. При записи в такую память нет необходимости предварительно проводить операции по удалению прежних данных. В результате появляется экономия за счет избавления от выполнения цепочки операций read-modify-write, а также за счет значительного упрощения процедуры сборки мусорных данных. Подход Intel Optane уменьшает задержки доступа (latency), что ведет к существенному росту количества выполняемых операций ввода-вывода за секунду (IOPS). Память Intel Optane также отличается высокой износостойкостью по сравнению с NAND.
При всех преимуществах Optane, в Intel посчитали, что рынку больше нужна гибридная память.