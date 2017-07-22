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В Honor V40 появится режим ускорения графики GPU Turbo X

18 января 2021, 18:57




Компания Honor разместила тизер, с помощью которого приоткрыла тайну о механизме ускорения графики, который скоро появится в новом смартфоне Honor V40. Анонс телефона должен был состояться сегодня, 18 января 2021 года, но его запуск был отложен на несколько дней, до 22 января.

Новый движок, служащий для ускорения графики в смартфонах Honor V40, получил название GPU Turbo X. Его появление должно сказаться на запуске мобильных игр на этом смартфоне. Все детали, имеющие отношение к этой «приоткрытой тайне», пока неизвестны. Кроме тизера, других данных пока нет.

В Honor V40 появится режим ускорения графики GPU Turbo X


В то же время объявление о наличии такой функции позволило экспертам высказать свое мнение. Большинство считают, что речь идет о программной оптимизации кода, благодаря которой графика станет более «резвой». Высказывают еще одно мнение, что Honor могла предусмотреть небольшой разгон графического процессора для повышения его производительности.

В Honor V40 появится режим ускорения графики GPU Turbo X


По слухам, Honor V40 оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 1000 Plus 5G. Есть предположения, что смартфон имеет 6,72-дюймовый AMOLED-экран FHD+ с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касаний 300 Гц. Для фотосъемки доступны 50-мегапиксельная камера вместе с 8-мегапиксельной (сверхширокоугольной) камерой и 2-мегапиксельным датчиком для макросъемки. Для селфи доступна двойная 32- и 16-мегапиксельная камера.

Для работы устройства использован мощный аккумулятор емкостью 4000 мАч. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 66 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. По слухам, на передней панели Honor V40 размещен сканер отпечатков пальцев для биометрической идентификации.



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