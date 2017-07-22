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NVIDIA объявила «Список одиннадцати» - мыши, совместимые с Reflex Latency Analyzer

18 января 2021, 20:24




NVIDIA опубликовала список игровых мышей, получивших сертификат на совместимость с технологией NVIDIA Reflex, которая служит для измерения и оптимизации задержек при использовании мышей. В опубликованном списке названы одиннадцать моделей, получивших подтверждение на совместимость с NVIDIA Reflex Latency Analyzer - специальным инструментом, который служит для измерения соответствующей задержки. Этот инструмент интегрирован в новые игровые дисплеи G-SYNC для киберспорта, выпускаемые компаниями Acer, ASUS, MSI и Dell.

NVIDIA объявила «Список одиннадцати» - мыши, совместимые с Reflex Latency Analyzer


Инструмент Reflex Latency Analyzer способен распознавать клики мышью и умеет измерять время до изменения соответствующих пикселей на экране, например, до появления вспышки при выстреле. До недавнего времени такой способ измерения был недоступен большинству геймеров. Он требовал покупки специализированных высокоскоростных камер и оборудования на сумму более 7000 долларов.

NVIDIA сделала востребованную возможность оценки доступной геймерам. Разработка инструмента была проведена в Лаборатории киберспорта, созданной NVIDIA несколько лет назад. При оценке мыши на совместимость с экосистемой NVIDIA Reflex учитывается вся игровая система - работа видеокарты, монитора и игровой мыши. При использовании этой функции удается обеспечить минимальную задержку и самое быстрое время отклика системы для соревновательных игр.

Отмечается, что новый список NVIDIA будет постоянно обновляться, чтобы учесть новые заявки от производителей на сертификацию в NVIDIA выпускаемых моделей мышей.

По данным NVIDIA, в списке поддерживаемых и сертифицированных мышей представлены в настоящее время 11 моделей мышей. Наибольшее число сертифицированных моделей относится к компании Acer - Acer GM310, Predator Cestus 330 и Predator Cestus 350.

NVIDIA объявила «Список одиннадцати» - мыши, совместимые с Reflex Latency Analyzer


На счету компании Alienware представлена одна модель AW610M. На счету ASUS тоже одна модель ROG Chakram Core. Двумя моделями может похвастаться компания Corsair - DARK CORE RGB PRO и DARK RGB PRO SE.

Logitech предлагает совместимую модель G Pro X Superlight. Компания MSI попала в список со своей моделью GM 41. Компания Razer представлена моделью Deathhadder V2, компания SteelSeries - моделью Rival 3.



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