NVIDIA анонсировала новый дискретный графический ускоритель GeForce GT 1010 начального уровня, предназначенный для настольных ПК и ориентированный на OEM-канал распространения. Видимо, по этой причине его анонс состоялся в условиях полного отсутствия какой-либо информационной поддержки.
Новое устройство построено на базе микроархитектуры Pascal, разработанной NVIDIA в качестве преемника микроархитектуры Maxwell. Pascal стал первой архитектурой, оснащенной высокоскоростным двунаправленным интерфейсом NVIDIA NVLink, которая позволила масштабировать приложения на несколько GPU, обеспечивая им многократное ускорение.
При архитектуре Pascal процессор и память размещаются в одном чипе, обеспечивая тем самым высокую эффективность вычислений. Используя инновационный подход к созданию памяти CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate), обеспечено многократное увеличение пропускной способности памяти по сравнению с прежней архитектурой Maxvell.
Базовая тактовая частота устройств, отвечающих этим требованиям, составляет ~1700 МГц. Изделия изготавливаются по 16 нм техпроцессу и используют GPU GP104 с добавлением блока PolyMorph Engine.
Линейка графических процессоров на базе архитектуры Pascal представлена широким рядом моделей от GeForce GT 1030 и до GeForce GTX TITAN. Новый GT 1010 основан на графической архитектуре Pascal примерно 2016 года и значительно уступает 16-нм графическому процессору GP108.
По оценкам экспертов, новая видеокарта GT 1010, по всей видимости, выпущена на замену модели GT 710, построенной на базе Kepler. По предварительным оценкам, GT 1010 имеет 256 ядер CUDA, 16 TMU, 16 ROP и 2 Гбайт памяти GDDR5 на 64-битной шине (пропускная способность 40 Гбайт/с) с максимальной частотой GPU Boost 1468 МГц.
По оценкам, розничная цена GT 1010 составит менее 60 долларов, если этот ускоритель все же появится на розничном рынке. Это сделает его конкурентоспособным на фоне выпущенных iGPU от AMD и Intel.
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