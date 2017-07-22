Компания D-Link объявила о выпуске внешней поворотной Wi-Fi-камеры видеонаблюдения DCS-8635LH, снимающей события с разрешением 2K QHD (1440p). Камера имеет поддержку технологий искусственного интеллекта. Анонс нового изделия состоялся в рамках международной выставки CES 2021.
Камера DCS-8635LH относится к новому поколению устройств для системы безопасности умного дома. Благодаря наличию поворотного механизма камера обеспечивает обзор на 360°, способна распознавать людей и транспортные средства, «узнает» звук разбития стекла и другие контролируемые события. Выявление инцидентов осуществляется за счет применения алгоритмов искусственного интеллекта.
ИИ помогает распознавать движущиеся объекты и обеспечивает их автоматическое сопровождение. Система способна обеспечить значительную детализацию лиц, умеет «читать» автомобильные номерные знаки, используя доступный резерв разрешения (2K QHD) для видеозаписи в условиях ограниченной освещенности. Для наблюдения в темноте применяется ИК-подсветка с дальностью действия до 7 м.
Новая камера имеет не только встроенный микрофон, но и динамик, который позволяет общаться дистанционно и обеспечивает двустороннюю аудиосвязь. Корпус защищен от попадания пыли и влаги и соответствует степени защиты IP65.
Собираемые данные данные о регистрируемых событиях могут храниться локально, а также передаваться по WiFi и/или Ethernet для облачной записи. При передаче данных обеспечивается защита путем шифрования трафика с помощью WPA3. Доступно быстрое обновление прошивки через Bluetooth Low Energy (BLE).
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