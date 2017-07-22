Флагманский телефон Samsung Galaxy S21 Ultra стал первым в мире смартфоном с поддержкой нового стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6E. «Поддержку» новой функции предоставляет микросхема Broadcom BCM4389.
Как сообщает Broadcom, микросхема BCM4389 сочетает в себе преимущества Wi-Fi шестого поколения с возможностью использования «расчищенного» частотного диапазона 6 ГГц. Благодаря поддержке трехдиапазонной одновременной передачи данных (TBS), новый флагманский смартфон Galaxy S21 Ultra способен передавать данные по Wi-Fi со скоростью более 2 Гбит/с.
Чип поддерживает также уникальную архитектуру Bluetooth 5 с несколькими радиомодулями. Благодаря им, обеспечено превосходное качество звука при совместном использовании смартфона с наушниками Samsung Galaxy Buds Pro.
Стандарт Wi-Fi 6E относится к самому последнему поколению систем беспроводной связи Wi-Fi. Он обеспечивает мультигигабитные скорости и миллисекундные задержки, работая в диапазоне 6 ГГц. Для его применения требуется выделение спектральной полосы шириной до 1,2 ГГц в диапазоне 6 ГГц. В настоящее время этот диапазон открыт для нелицензионного использования только в ряде стран ЕС, США и Южной Корее. Создаваемое частотное расширение создает семь дополнительных каналов шириной 160 МГц для BCM4389.
Применения Wi-Fi 6E создает новые возможности при использовании для удаленной работы, в образовании, телемедицине и для игр.
Broadcom поставляла ранее чипы Wi-Fi для смартфонов Samsung Galaxy S10. На тот момент времени он был первым в мире смартфоном с поддержкой Wi-Fi 6.
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