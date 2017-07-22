РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Acer представила 27-дюймовый игровой монитор NITRO XV272UKV

19 января 2021, 16:39




Компания Acer представила 27-дюймовый игровой монитор NITRO XV272UKV, который отличают высокая плавность смены движений на экране и высокая скорость обновления в 170 Гц. Производитель называет примечательным сочетание высокого разрешения, качественной IPS матрицы и высокой частоты обновления дисплея до 170 Гц.

игровой монитор NITRO XV272UKV


Разрешение 27-дюймового монитора составляет 2560x1440 пикселей, яркость - 400 нит. Модель выделяется широкими углами обзора (178°) и качественной и естественной цветопередачей. Охват гаммы DCI-P3 составляет 95%. Показатель соответствия цветов Delta E<1 по шкале CIELAB означает, что человеческий глаз распознает цвета на экране Acer NITRO XV272UKV как абсолютно естественные.

Внешний вид Acer NITRO XV272UKV отличается лаконичностью. Монитор не отвлекает внимание, при этом обеспечивая комфорт в игре. Этому способствуют нейтральный серый цвет и тонкие рамки вокруг экрана, круглая подставка и удобная возможность изменения угла наклона.

игровой монитор NITRO XV272UKV


Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и обеспечивает высокую плавность и скорость движений в играх. Поддержка стандарта DisplayHDR 400 означает, что монитор NITRO XV272UKV получил не только яркую подсветку, но и высокую контрастность изображения и качественную цветопередачу. Модель рассчитана на работу с компьютерами высокой производительности.

В обычном режиме монитор поддерживает частоту обновления 144 Гц, а при активации оверлокерского режима частота поднимается до 170 Гц. Время отклика составляет 1 мс, что обеспечивает быструю реакцию на действия пользователя и максимальную чёткость изображения во время экшн-сцен в играх или фильмах, без размытия и шлейфов.

Acer NITRO XV272UKV оснащен двумя HDMI 2.0 разъемами, одним портом DisplayPort 1.2, четырьмя портами USB3.0 формата Type-C и шестью классическими USB-B.

Благодаря продуманному дизайну Acer NITRO XV272UKV можно разместить на столе либо повесить на стену при помощи крепления Vesa.

игровой монитор NITRO XV272UKV


Новинка уже доступна в России по рекомендованной розничной цене 31 990 руб.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • ASUS добавила поддержку HDMI 2.1 в новых геймерских мониторах Republic of Gamers (ROG)
  • Dell анонсировала 40-дюймовый монитор UltraSharp 40 - первый в мире с разрешением 5K2K
  • В линейке игровых мониторов Acer появились новые Predator и Nitro
  • Samsung Electronics анонсировал новые серии телевизоров 2021 года: Neo QLED, MICRO LED и Lifestyle TV
  • ASUS представила 27-дюймовый профессиональный монитор ProArt PA278CV с «честным» разрешением 1440p

    • следующая новость
    MSI выпустила две материнские платы MAG A520M Bazooka WiFi и MAG B550M Vector WiFi начального уровня

    предыдущая новость
    Broadcom BCM4389 обеспечивают скорость передачи более 2 Гбит/с при WiFi 6E

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшее на CES 2021: выбор THG Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Лучшие игровые ноутбуки Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшее на CES 2021 Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    19 января, 2021

    Xiaomi выпустил ИИ-камеру MIJIA Smart Camera AI Exploration Edition

    Huawei может выпустить умные часы Nova Watch

    MSI выпустила две материнские платы MAG A520M Bazooka WiFi и MAG B550M Vector WiFi начального уровня

    Acer представила 27-дюймовый игровой монитор NITRO XV272UKV

    Broadcom BCM4389 обеспечивают скорость передачи более 2 Гбит/с при WiFi 6E

    D-LINK защитит умный дом с помощью внешней поворотной Wi-Fi-камеры DCS-8635LH

    Nvidia выпустила бюджетную видеокарту GeForce GT 1010 на базе Pascal

    18 января, 2021

    NVIDIA объявила «Список одиннадцати» - мыши, совместимые с Reflex Latency Analyzer

    В Honor V40 появится режим ускорения графики GPU Turbo X

    Intel прекращает выпуск SSD-накопителей Optane Memory

    Acer выпустила защищённые ноутбуки серии ENСDURO N7 с диагональю 14 и 15,6 дюймов

    Маршрутизатор Netgear Nighthawk RAXE500 поддерживает WiFi 6E

    Qualcomm создает Snapdragon SC8280 - прямого конкурента Apple M1

    CHUWI представила ноутбук с 3К-экраном за $269

    MediaTek готовит к выпуску два новых чипсета - Dimensity 1100 и 1200

    15 января, 2021

    ZTE готовит к выпуску подэкранную камеру второго поколения

    Apple получила патент на шарнирный механизм для складного смартфона

    Интерфейс Windows 10X показали в деле

    Microsoft объявила о закрытом тестировании облачной платформы Microsoft Cloud for Retail

    Ulefone провел сафари краш-тест защищенного смартфона Armor 10 5G

    ССЫЛКИ