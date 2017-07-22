Компания Acer представила 27-дюймовый игровой монитор NITRO XV272UKV, который отличают высокая плавность смены движений на экране и высокая скорость обновления в 170 Гц. Производитель называет примечательным сочетание высокого разрешения, качественной IPS матрицы и высокой частоты обновления дисплея до 170 Гц.
Разрешение 27-дюймового монитора составляет 2560x1440 пикселей, яркость - 400 нит. Модель выделяется широкими углами обзора (178°) и качественной и естественной цветопередачей. Охват гаммы DCI-P3 составляет 95%. Показатель соответствия цветов Delta E<1 по шкале CIELAB означает, что человеческий глаз распознает цвета на экране Acer NITRO XV272UKV как абсолютно естественные.
Внешний вид Acer NITRO XV272UKV отличается лаконичностью. Монитор не отвлекает внимание, при этом обеспечивая комфорт в игре. Этому способствуют нейтральный серый цвет и тонкие рамки вокруг экрана, круглая подставка и удобная возможность изменения угла наклона.
Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и обеспечивает высокую плавность и скорость движений в играх. Поддержка стандарта DisplayHDR 400 означает, что монитор NITRO XV272UKV получил не только яркую подсветку, но и высокую контрастность изображения и качественную цветопередачу. Модель рассчитана на работу с компьютерами высокой производительности.
В обычном режиме монитор поддерживает частоту обновления 144 Гц, а при активации оверлокерского режима частота поднимается до 170 Гц. Время отклика составляет 1 мс, что обеспечивает быструю реакцию на действия пользователя и максимальную чёткость изображения во время экшн-сцен в играх или фильмах, без размытия и шлейфов.
Acer NITRO XV272UKV оснащен двумя HDMI 2.0 разъемами, одним портом DisplayPort 1.2, четырьмя портами USB3.0 формата Type-C и шестью классическими USB-B.
Благодаря продуманному дизайну Acer NITRO XV272UKV можно разместить на столе либо повесить на стену при помощи крепления Vesa.
Новинка уже доступна в России по рекомендованной розничной цене 31 990 руб.
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