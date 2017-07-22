Компания MSI обновила базовый набор своей линейки материнских плат на чипсете AMD 500-й серии. В обновленный список попали две новые модели начального уровня: MAG A520M Bazooka WiFi и MAG B550M Vector WiFi. Главное отличие между ними - это выбор чипсета.
Младшая модель использует более дешевый чипсет A520; старшая MAG B550M Vector WiFi - B550, но использует подобную MAG A520M Vector WiFi конструкцию, с которой компания дебютировала в своей линейке материнских плат A520.
Первая по списку плата A520M Bazooka имеет стандартный типоразмер Micro-ATX (240x240 мм). Установленный 9-фазный (7+2) модуль регулирования напряжения CPU VRM. С целью охлаждения полевых МОП-транзисторов установлен радиатор крупного размера.
MAG A520M Bazooka WiFi
MAG A520M Bazooka WiFi
На плате MAG A520M Bazooka WiFi размещено четыре слота для модулей памяти DDR4 DIMM, есть слот расширения PCI-Express 3.0 x16 и два слота PCI-Express x1. Оснащение платы завершает аудиокодек Realtek ALC887 и обвязка Gigabit Ethernet на контроллере Realtek RTL8111H.
MAG B550M Vector WiFi
MAG B550M Vector WiFi
Материнская плата MAG B550M Vector WiFi отличается зауженным типоразмером micro-ATX и снабжена всего двумя слотами для модулей памяти DIMM. В отличие от A520M у нее размещен более новый интерфейс PCI-Express 4.0 x16 и слот NVMe Gen 4. Для поддержки звуковой подсистемы используется кодек Realtek ALC887, а порт Gigabit Ethernet построен на контроллере Realtek RTL8111H - так же, как и у первой модели.
Обе платы снабжены средствами поддержки беспроводных соединений 802.11ac и Bluetooth 4.2, реализованными на базе решения Intel Wireless-AC 3168 WLAN.
Цены производитель не называет.
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