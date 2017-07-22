Китайская компания Huawei Technologies подала заявку на регистрацию нового товарного знака «NOVA Watch». Как следует из названия, новый бренд предназначен для наименования серии будущих умных часов, которые будет выпускать компания.
Эксперты ожидают, что Huawei запустит в массовое производство собственную линейку умных часов уже в скором будущем. Как минимум, работы над их разработкой уже ведутся.
Бренд «Nova» не является новым для Huawei. Ранее уж выпускалось несколько смартфонов под этой маркой, но для китайского компании выпуск умных часов под брендом Nova, безусловно, является новым явлением. Одной из последних моделей Nova, которая появилась на российском рынке, был смартфон Huawei Nova 5T. Он появился год назад, в январе 2020 года.
Сообщается, что серия Huawei Nova Watch по всей видимости будет ориентирована на молодежь. Huawei собирается предложить смарт-часы как модный аксессуар.
Cмартфон Huawei Nova 5T
Некоторые эксперты указывают, что причиной появления новой торговой марки Nova могло быть отделение от Huawei ее суббренда Honor. Теперь этот бренд стал независимым от Huawei, и компании пришлось исключить несколько устройств из своего портфолио, чтобы развивать уже получивший известность бренд Nova в ином, магистральном направлении.
Предстоящая линейка, как считают эксперты, станет новым дополнением к носимым гаджетам компании. В настоящее время в портфолио Huawei уже представлены ряд умных аксессуаров - Huawei Children's Watch 3, Huawei Band, Huawei Watch GT и Huawei Watch Fit.
В настоящее время Huawei входит в пятерку ведущих производителей носимых устройств в Китае. Ее доля за 3 кв. 2020 года на местном рынке составляет 28,6% или 9,41 млн отгруженных устройств. Всего на китайский рынок за этот период было поставлено 32,93 миллиона устройств.
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