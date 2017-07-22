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Xiaomi выпустил ИИ-камеру MIJIA Smart Camera AI Exploration Edition

19 января 2021, 23:40




Компания Xiaomi выпустила новую модель интеллектуальной камеры видеонаблюдения MIJIA Smart Camera AI Discovery Edition, которая рассматривается как преемник прежней модели MIJIA Smart Camera, выпущенной в 2019 году.

MIJIA Smart Camera AI Exploration Edition


Два года назад главным достоинством для видеокамеры MIJIA Smart Camera Standard Edition было удобство крепления и ее соответствие принятым стандартам защиты. Тогда камера отмечалось, что выпущенная камера имеет специальное магнитное основание, которое позволяло прикрепить ее к любому металлическому предмету, обладающему магнитными свойствами - например, к холодильнику. Модель 2019 года обладала также повышенной пыле- и влагозащитой, отвечающей требованиям стандарта IP65.

В новой модели камеры MIJIA AI Exploration Edition образца 2021 года главный акцент сделан на ее интеллектуальных свойствах. Модель оснащена алгоритмическим чипом 4T, который наделен расширенными алгоритмами распознавания. Чип поддерживает применение методов искусственного интеллекта для обнаружения домашних животных и распознавания лиц, умеет автоматически начинать видеосъемку и вести ее с нужным разрешением.

Новая умная камера имеет двухмоторную конструкцию. Это позволяет осуществлять одновременное панорамирование и наклон. Угол обзора в горизонтальной плоскости составляет 360°, в вертикальной плоскости - 118°.

Благодаря наличию шлюза Bluetooth, можно удаленно просматривать данные, записанные устройством в приложении MIJIA после подключения по Bluetooth.

MIJIA Smart Camera AI Exploration Edition


В самой камере установлен 3-мегапиксельный датчик изображения, позволяющий снимать с разрешением до 2304х1296 пикселей. Имеется также ночной режим ИК-съемки в частотном диапазоне 940 нм. Он относится к области «ближнего инфракрасного спектра», которую принято отделять диапазоном от 700 до 1400 нм. Лазеры, излучающие в этом диапазоне длин волн, опасны для глаз, так как ближнее инфракрасное излучение передается и фокусируется на чувствительной сетчатки так же, как видимый свет, в то же время не вызывает защитного рефлекса моргания. Поэтому необходима соответствующая защита для глаз.

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Заказ камеры Xiaomi Mijia Smart Camera AI Exploration Edition доступен в интернет-магазине Xiaomi Mall в рамках краудфандинга. Цена составит 61 доллар (4500 руб.).

MIJIA Smart Camera AI Exploration Edition




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор ELARI Smart Camera 360°. Круговой обзор, функция ночной съёмки, обнаружение движения и поддержка облачного хранилища - всё это новая умная камера ELARI Smart Camera 360°. Давайте посмотрим, на что способна эта малютка в деле. Подробнее об этом читайте в статье ""Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора".

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