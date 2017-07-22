Samsung анонсировал выпуск новой серии твердотельных накопителей 870 EVO с интерфейсом SATA. На первый взгляд, новые модели не отличаются рекордными значениями плотности размещения данных, которые можно наблюдать в традиционных потребительских дисках SATA. Как и прежде, максимальная емкость составляет 4 Тбайт. Главным достижением новой серии является повышенная надежность и долговечность хранения данных, а также (теоретически) более высокая производительность, достигаемые за счет применения 128-слойной памяти TLC (Triple-Layer-Cell) NAND, разработанной компанией Samsung. Она применяется взамен более распространенной на сегодняшний день технологии хранения данных QLC. На QLC выстроена другая линейка накопителей в портфолио Samsung - серия 870 QVO, которая была анонсирована в июле 2020 года.
По данным Samsung, благодаря применению последней версии технологии V-NAND и нового контроллера, максимальная скорость последовательного чтения и записи новых SATA-устройств составляет 560 и 530 Мбайт/с соответственно. За счет использования большого кеш-буфера на базе SLC, обеспечен максимальный уровень производительности при использовании технологии умной записи Intelligent TurboWrite. Технология «переменного SLC-кеша» означает, что его максимально выделяемый размер сокращается по мере уменьшения доступного свободного пространства на диске.
По данным Samsung, переход на серию 870 EVO обеспечивает прирост скорости произвольного чтения почти на 38% по сравнению с моделями предыдущей линейки 860. Прирост благоприятно скажется на многозадачных прикладных нагрузках, при просмотре веб-страниц или даже при простой загрузке данных на ПК.
Новые накопители Samsung имеют производительность 98K IOPS на операциях произвольного чтения и 88K IOPS на операциях записи. Они оснащены технологией Intelligent TurboWrite, которая позволяет максимально долго использовать возможности интерфейса SATA 6 Гбит/с без перехода к росту числа вспомогательных операций на обслуживание работы кэша, сохраняя высокую устойчивость без снижения производительности.
Samsung предлагает несколько моделей линейки 870 EVO: 256 Гбайт, 512 Гбайт, 1 Тбайт, 2 Тбайт и 4 Тбайт. Для всей линейки применено соответствующее масштабирование буфера оперативной памяти дисков: 512 Мбайт DDR3 для моделей на 256/512 Гбайт; 1 Гбайт для SSD-накопителя объемом 1 Тбайт; 2 Гбайт - для 2 Тбайт и 4 Гбайт - для 4 Тбайт.
Цена новых накопителей начинается с 49,99 долларов (3700 руб.) за модель на 256 Гбайт. Модель 500 Гбайт стоит 79,99 долларов (5900 руб.), 1 Тбайт - 139,99 долларов (10 300 руб.); 2 Тбайт - 269,99 долларов (19 800 руб.); 4 Тбайт - 529,99 долларов (38 900 руб.).