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Tianshu Zhixin выпустил «полностью китайский» 7-нм ускоритель GPGPU Big Island

20 января 2021, 14:27




Китайская компания Shanghai Tianshu Zhixin Semiconductor Co., Ltd., известная в Азии под именем Tianshu Zhixin, объявила о выпуске графического ускорителя Big Island (BI) общего назначения. Это первый в истории китайского рынка полностью отечественный графический ускоритель. Он произведен по 7-нм техпроцессу и использует упаковку 2.5D CoWoS (chip-on-wafer-on-substrate, чип-на-пластине-на-подложке).

bi


Экспертов, прежде всего, волновал вопрос, где именно было размещено производство новых процессоров BI. Используемые процессы сильно напоминают уровень, который уже достигнут тайваньской компанией TSMC. Это позволило предположить, что TSMC занималась непосредственным выпуском нового китайского процессора.

Ускоритель BI относится по своему типу к так называемым неспециализированным графическим процессорам GPGPU (General-purpose computing on graphics processing units), которые предназначены для выполнения операций в поддержку компьютерной графики. Например, такие операции встречаются при выполнении математических вычислений общего типа, которые обычно передаются на обработку центральному процессору.

Процессоры GPGPU имеют в своем составе программируемые шейдерные блоки и обеспечивают более высокую арифметическую точность при конвейерной обработке при выполнении растровых операций. Разработчики ПО используют такие потоковые процессоры видеокарт для выполнения неграфических вычислений.

Работы над созданием чипа BI в Tianshu Zhixin начались еще в 2018 году. Сообщалось, что этот чип поддерживает большинство команд, относящихся к обработке данных при решении задач ИИ и HPC, включая команды типа FP32, FP16, BF16, INT32, INT16 и INT8 и другие.

По оценкам производителя, новый чип отличается вдвое более высокой производительностью по сравнению с другими, существующими на рынке изделиями. При этом новый продукт предлагает хорошее соотношение цены/качества.

По данным разработчика, чип содержит до 24 миллиардов транзисторов. Это позволяет ему иметь производительность на уровне 147 TFLOPS для рабочих нагрузок операциях FP16. Для сравнения, графический ускоритель NVIDIA A100 в аналогичных условиях показывает производительность в 77,97 TFLOPS, хотя имеет в своем составе 54 миллиарда транзисторов, а AMD Radeon Instinct MI100 - 184,6 TFLOPS при 50 миллиардах транзисторов.

Новый чип предназначен, в первую очередь, для приложений искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Он также способен хорошо себя проявить в сферах образования, медицины и безопасности.



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