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6-нм чипсеты MediaTek Dimensity 1200 и 1100 запущены официально

20 января 2021, 17:32




Компания MediaTek официально выпустила два новых флагманских чипсета Dimensity 1200 и Dimensity 1100 со встроенной поддержкой сетей 5G. Их производство ведется на фабрике TSMC на базе ее 6-нм техпроцесса.

6-нм 8-ядерные процессоры MediaTek Dimensity 1200 и 1100


Старшая модель, Dimensity 1200, имеет 8 ядер, построенных по схеме «1+3+4». Новая конфигурация представлена одним ультра-производительным ядром Arm Cortex-A78 с тактовой частотой до 3 ГГц, на которое возлагаются задачи максимальной производительности. Помимо него, есть три высокопроизводительных ядра Arm Cortex-A78, работающих на более умеренной, но все равно высокой тактовой частоте до 2,6 ГГц. Высокую экономность в работе обеспечивают четыре энергоэффективных ядра Arm Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц. Поддержка графики реализована на базе интегрированного 9-ядерного графического блока Mali-G77 MC9.

По официальным данным, прирост производительности новых процессоров по сравнению с моделями предыдущего поколения составляет до 22%, а энергоэффективность выросла на 25%. Производительность нового графического блока Mali-G77 выросла на 13% по сравнению с моделью предыдущего поколения. В состав чипсета вошел также 6-ядерный усовершенствованный блок искусственного интеллекта AI Processing Unit (MediaTek APU 3.0).

Младший процессор, Dimensity 1100, также имеет 8 ядер, но в отличие от старшей модели, все четыре высокопроизводительных ядра Arm Cortex-A78 работают на одинаковой частоте - до 2,6 ГГц. Четыре энергоэффективных ядра Arm Cortex-A55 используют частоту 2 ГГц. Графическую поддержку предоставляет тот же 9-ядерный ускоритель Arm Mali-G77. За поддержку операций ИИ отвечает 6-ядерный MediaTek APU 3.0.

Новые модели SoC поддерживают работу с сетями 5G в архитектуре автономного (standalone, SA) и неавтономного (non-standalone, NSA) взаимодействия, причем для обеих подключенных SIM-карт (True Duak SIM 5G, 5G SA + 5G SA).

Графические возможности Dimensity 1200 предусматривают использование отдельного 5-ядерного HDR-ISP, возможность создания 200-мегапиксельных фотоснимков и видеосъемки 4K HDR. Возможности Dimensity 1100 «ограничены» снимками с разрешением до 108 мегапикселей.

Оба чипсета поддерживают разнообразные ИИ-функции камеры, включая ведение панорамной ночной съемки, создания ИИ-боке, ИИ-подавления шумов и функции HDR. Поддерживаются новые функции воспроизведения видео с ИИ-повышением качества, включая AI SDR-to-HDR.

6-нм 8-ядерные процессоры MediaTek Dimensity 1200 и 1100


Функции графического вывода изображения на экран ограничены частотой обновления 168 Гц (Dimensity 1200) и 144 Гц (Dimensity 1100). Оба процессора поддерживают набор фирменный игровых технологий MediaTek HyperEngine 3.0, в который входят одновременная поддержка доступа к вызовам и передаче данных по сетям 5G. Обеспечена повышенная скорость отклика на многократные касания сенсорного экрана.

Новые наборы микросхем поддерживают функцию трассировки лучей в мобильных играх и приложениях дополненной реальности. Благодаря им ожидается более реалистичная картинка, а также экономия энергозатрат при работе смартфона в качестве точки доступа.

6-нм 8-ядерные процессоры MediaTek Dimensity 1200 и 1100


Ожидается, что первые устройства с новыми чипсетами MediaTek Dimensity 1200 и 1100 появятся в продаже в конце первого или начале второго квартала этого года. О готовности использовать их в смартфонах уже заявили Xiaomi, Vivo, OPPO и realme.

Для развития экосистемы MediaTek поддерживает тесные контакты с ARM, China Mobile, Tetras.AI, ArcSoft и Tencent Games. Первый флагманский смартфон на новом чипсете Dimensity 1200 планирует выпустить Realme.



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