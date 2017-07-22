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DeepCool выбрала новый корпоративный стиль

20 января 2021, 19:21




Известная китайская компания DeepCool из Шэньчжэня, ведущий в мире производитель компьютерных комплектующих, в частности, корпусов, кулеров, систем жидкостного охлаждения, блоков питания, представил обновленный корпоративный стиль и новый логотип. Как отмечено в опубликованном пресс-релизе, новый фирменный стиль отражает непрерывное развитие компании, продукции и индустрии оборудования для ПК в целом.

Компания DeepCool занимается разработкой высококачественного компьютерного оборудования уже более 20 лет. Компания была основана в 1996 году со штаб-квартирой в Пекине, ее фабрика располагается в провинции Гуандун, городе Шэньчжэне, где с самого начала производились кулеры и охлаждающие аксессуары для настольных компьютеров и серверов.

DeepCool

Новый логотип DeepCool


В новом логотипе DeepCool размещено несколько квадратных элементов. По замыслу производителя, эти элементы символизируют компьютерные компоненты, которые собираются вместе в единую, целостную систему, символизируя суть постройки ПК своими руками - энтузиастами и любителями компьютерных игр, для кого предназначена в первую очередь выпускаемая компанией продукция. Новый стиль объединяет всю продукцию DeepCool и отражает направленность на создание высокопроизводительного оборудования и компонентов для сообщества DIY PC.

DeepCool

Прежний логотип DeepCool


Прежний логотип DeepCool неявно напоминал логотип Intel. Он как бы указывал, что эта американская компания является звездой и центром притяжения для компании DeepCool. Голубой цвет также был «фирменным» для оборудования DeepCool.

В наступившем году компания собирается представить совершенно новые продукты с новым фирменным стилем и логотипом. Он разработан «для современной эпохи», отмечают в компании. Новый фирменный стиль DeepCool - это обширная инициатива, направленная на продвижение компании в улучшении обслуживания своих партнеров и клиентов.
DeepCool




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