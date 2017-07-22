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Поисковая система DuckDuckGo достигла уровня 100 млн запросов в день

20 января 2021, 20:09




Поисковая система DuckDuckGo недавно продемонстрировала огромный рост интереса со стороны пользователей сети. Всего за один день, 11 января 2021 года, количество отправленных к системе запросов превысило 100 миллионов. DuckDuckGo выделяется своим особым значением, которое придают в компании вопросам конфиденциальности и независимости поисковой выдачи от установленной системы приоритетов,

DuckDuckGo


Помимо конфиденциальности, эта поисковая система известна также своим отказом от «пузыря фильтров» персонализированных результатов поиска. DuckDuckGo не настраивает рекламу для определенного пользователя, а показывает рекламу исключительно на основе поискового запроса. Этим она серьезно отличается от конкурирующих поисковых систем.

С момента запуска DuckDuckGo в 2008 году, когда в день обрабатывалось около 100 000 запросов, в настоящее время их количество выросло в 1000 раз, до более 100 миллионов запросов в день.

DuckDuckGo


В то же время, несмотря на значительный рост, эта поисковая система пока сильно отстает от конкурентов. Для сравнения: Google обрабатывает в день около 5,5 миллиардов запросов, Bing - 200 миллионов. Проявленный в последнее время рост запросов в DuckDuckGo указывает на то, что компания сумела добиться значительного прогресса. Причиной роста многие называют грядущие изменения в политике конфиденциальности WhatsApp, которые напомнили потребителям о важности соблюдения конфиденциальности и безопасности в сети.

DuckDuckGo


DuckDuckGo не использует «пузырь фильтров», как это делает большинство поисковых систем, таких как Google, Bing, Яндекс и т.д., которые показывают в поисковой выдаче только те новости и результаты поиска, которые эта поисковая система посчитает интересными и необходимыми лично данному пользователю, не всегда спрашивая его об этом. Вся остальная информация попросту не выводится.

Отказ DuckDuckGo от использования «пузыря фильтров» даёт возможность любому пользователю вырваться из выстроенной информационной «ловушки» и получать всю информацию, имеющуюся у поисковой системы. DuckDuckGo генерирует результаты, используя более 400 источников, включая ключевые краудсорсинговые сайты, такие как Википедия, а также другие поисковые системы, среди которых Bing, Yahoo!, Яндекс и Yummly.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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