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Corellium «подружил» ARM-компьютер на базе Apple M1 с Linux

20 января 2021, 22:40




Исследователям американского стартапа Corellium, занимающимся виртуализацией устройств на платформе ARM, удалось портировать Linux на устройства, работающие на новом процессоре Apple M1. Об этом заявил технический директор компании Corellium Крис Уэйд.

В частности, он сообщил, что теперь Linux можно использоваться без всяких ограничений на оборудовании, выстроенном на базе процессора Apple M1. Созданные компанией Corellium средства портирования позволяют использовать «практически все функциональные преимущества процессора M1», кроме возможностей аппаратного ускорения графики за счет процессорного ускорителя. Однако эти ограничения временные, отметил Уэйд. В настоящее время рендеринг графики в портированных системах осуществляется программным путем.

Corellium «подружил» ARM-компьютер на базе Apple M1 с Linux


Corellium обещает внести в будущем изменения в само ядро Linux. Это означает, что для разработчиков появиться легальная возможность для запуска Linux на компьютерном оборудовании Apple с учетом появления разрешающей лицензии на применение программного кода Linux с открытым исходным кодом.

Появилась даже изображение Apple M1 Mac Mini, работающего с последней сборкой ОС Ubuntu.

Corellium «подружил» ARM-компьютер на базе Apple M1 с Linux


Необходимо отметить, что попытки стартапа Corellium проникнуть на территорию Apple происходят не впервые. На протяжении всего 2020 года велось судебное разбирательство в Федеральном суде во Флориде (США) по иску Apple против стартапа Corellium о нарушении ее авторских прав. Согласно иску, Corellium создавал без её разрешения виртуальные копии iOS, позволяющие исследователям в области кибербезопасности отыскивать уязвимости в продуктах Apple, включая iPhone.

Apple выдвинула обвинения против Corellium в репликации iOS с целью создания виртуальных машин под управлением iOS. С их помощью осуществлялся запуск неавторизованных копий ОС на оборудовании сторонних производителей. В последние дни 2020 года этот иск Apple был отклонен, и стартап Corellium доказал свое право на создание таких копий.

В этой связи новая разработка Corellium, которая позволяет «законно» запускать системы под управлением Linux на компьютерах Apple с новым процессором M1, тоже могут попасть под протест со стороны Apple. Обычно разработчики, работающие на Mac, всегда нуждаются в другой операционной системе, чтобы протестировать свое программное обеспечение и опробовать его. Это означает, что им необходимо запустить какое-то программное обеспечение для виртуализации, например виртуальные машины, для тестирования другой ОС, например Linux и, возможно, Windows. Однако было бы намного проще, если бы они могли просто загрузить эту ОС прямо на устройство. Именно такую возможность реализован стартап Corellium.



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