Приложение Master Lu присвоило оболочке ColorOS компании OPPO звание «Самый оптимальный пользовательский интерфейс года (2020)».
Программа Master Lu относится к числу самых популярных приложений для тестирования производительности смартфонов и их операционной надстройки. Это приложение аналогично AnTuTu и Geekbench, но широкую известность оно получило, прежде всего, в Китае. Этот инструмент, а также его постоянно обновляемая база данных привлекает внимание также и западных СМИ, особенно когда речь заходит о получении информации о новых моделях смартфонов, которые сначала появляются в Китае.
Инструмент тестирования уже накопил подробную базу данных по всем основным моделям смартфонов, выпущенных за последние годы. Master Lu регулярно публикует их рейтинг, опираясь на полученные оценки производительности по разным направлениям, включая оценку пользовательского интерфейса. Тестирование пользовательского интерфейса (UI) предусматривают оценку плавности работы его элементов, естественности предлагаемых команд и ряда других параметров.
Согласно сведениям, предоставленным по нынешнему призеру - надстройке ColorOS компании OPPO, лучшей названа версия ColorOS 7 прошлого года. В этом году компания намерена выпустить обновления уже для версии ColorOS 11. Она базируется на Android 11 и имеет ряд новых интересных функций. Например, упоминаются недавно добавленный механизм защиты от заикания, предварительный запуск ИИ-приложения, применение алгоритма многоядерного слияния и другие функции, направленные на развитие функциональности системы.
В новой версии предполагается сохранить прежний дизайн, а среди самых ожидаемых новинок - полное раскрытие инструментов для тонкой настройки пользовательского интерфейса и других элементов UX.
С точки зрения оценки общей производительности среди смартфонов лидирующее место в рейтинге Master Lu по прежнему занимает модель Huawei Mate 40 Pro со средним показателем 871220 баллов.
Все модели флагманских телефонов, представленные в списке Master Lu Top 10 по производительности, оснащены процессорами Snapdragon 865 и Snapdragon 865+. Среди наиболее популярных моделей на китайском рынке приложение Master Lu выделило ASUS ROG3, Redmi K30S Commemorative Edition, Galaxy Note 20 Ultra и Mi 10.
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