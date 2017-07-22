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Huawei P50 и Mate 50 станут последними смартфонами с чипами Kirin 9000

21 января 2021, 11:18




Запас чипсетов HiSilicon Kirin 9000, которые успела выпустить компания Huawei до ввода ограничений со стороны США на использование американских технологий или компонентов, скоро закончится. Это невольно вызывает вопрос, на каких моделях будут установлены оставшиеся процессоры.

Известно, что часть процессоров Kirin 9000 из этого запаса ушла на оснащение флагманских смартфонов серии Huawei P40. Считалось, что они станут последними в линейке Huawei, где установлены процессоры Kirin.

Смартфоны Huawei серий P50 и Mate 50 станут последними, где установлены чипы Kirin 9000


Но согласно последним слухам из Китая, Huawei зарезервировала значительную часть процессоров Kirin 9000 под другие, будущие модели смартфонов, которые компания собирается выпустить в этом году. Об этом сообщил руководитель Huawei. Среди будущих моделей он назвал смартфоны серий P50 и Mate 50.

Сообщается, что новые смартфоны серии Huawei P50 будут оснащаться чипсетами Kirin 9000 и Kirin 9000e. Стандартный вариант смартфона получит дисплей с частотой обновления 90 Гц, улучшенная модель верхнего ценового класса - экран с частотой 120 Гц.

В сообщениях также говорится, что Huawei не прекратила исследования и ведет новые разработки для телефонов серий P и Mate. В частности, ведутся работы по улучшению производительности работы камеры. Телефоны Huawei традиционно имеют очень высокое качество изображения. Ожидается, что это преимущество, сохранится и в будущих устройствах.

Имеется также информация, что компания продолжит использовать объективы Leica. Ожидается, что в предстоящей линейке P50 сохранятся возможности настройки, которые доступны в аппаратах серии Mate 40. При этом сообщается, что может возрасти диапазон зуммирования.

Кроме того, сообщается, что смартфоны новой серии будут иметь быструю зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. Флагманская модель линейки сможет поддерживать зарядку аж до 135 Вт, если проводимые сейчас испытания по оценке качества упаковки и долговечности батареи покажут положительные результаты.

Интересно отметить, что новые модели не будет работать под управлением собственной ОС HarmonyOS. По слухам, они получат оболочку EMUI 11 на базе Android.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10T Pro получил флагманский процессор, чрезвычайно быстрый дисплей, камеру топового уровня и мощный аккумулятор. При всём этом смартфон отличается весьма приятным ценником и ярким дизайном, позволяя говорить о себе, как о чрезвычайно сбалансированном гаджете, практически лишённом слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов".

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