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Apple сократила объемы производства iPhone 12 mini ради роста выпуска iPhone 12 Pro

21 января 2021, 14:20




Как сообщают из Китая, Apple сократила объем заказа на производство младшей модели смартфонов iPhone 12 mini. Это сделано не ради экономии, а для перераспределения доступных производственных мощностей и перевода их на выпуск более дорогой, старшей флагманской модели iPhone 12 Pro. Как оценили текущую ситуацию со спросом в Apple, наибольшим спросом пользуется именно самая старшая модель из линейки iPhone 12.

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По данным издания MacRumors, которое ссылается на инвестиционную записку банка Morgan Stanley, размер производственной партии iPhone 12 mini, которая подверглась переносу, составил два миллиона штук. Операция затрагивает только планы выпуска в первом квартале 2021 года.

Сроки поставки iPhone 12 Pro по-прежнему превышают 10 дней для любой модели, выпущенной за последние четыре года. В то же время отмечается, что сроки выполнения заказов сократились с 22 дней до 2 недель. Это указывает на то, что Apple наращивает производство iPhone 12. Данную информацию подтвердили источники из цепочки поставок iPhone.

Apple сократил объем производства iPhone 12 mini ради роста выпуска iPhone 12 Pro


В отчете Morgan Stanley также отмечается, что спрос на iPhone 12 mini оказался ниже ожидавшегося. Компания Apple отмечает невысокий уровень продаж этой модели. Всего за период, прошедший со времени запуска в продажу iPhone 12, доля продаж начальной модели iPhone 12 mini составил лишь шесть процентов (6%) от общего объема продаж iPhone 12.

Отмечается, что спрос на среднюю модель iPhone 12 не так высок в США, как в Китае. В Китае доля продаж модели iPhone 12 составляет 20,3% рынка.



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