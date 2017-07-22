Как стало известно только вчера, генеральный директор Apple Тим Кук подарил бывшему президенту США Дональду Трампу первый сошедший с конвейера на производственной линии Apple в США экземпляр настольного компьютера Mac Pro версии 2019 года.
Подарок был сделан во время посещения Трампом завода компании Flex в Остине, штат Техас - в конце 2019 года. Визит был нацелен в знак поддержки обещания, данного администрацией Трампа, увеличить объемы отечественного производства в США. Apple сотрудничает с компанией Flex, как минимум, с 2013 года.
Хотя посещение завода Flex и нового кампуса Apple в Остине было хорошо задокументировано еще в 2019 году, подарок компьютера Mac Pro, который преподнес Тим Кук, был раскрыт только в январе 2021 года. Это произошло после публикации финансовой отчетности по совершенным подаркам в адрес Президента США. Согласно опубликованному документу, Mac Pro является «первым компьютером, выпущенным на заводе Flex Factory в Остине, штат Техас», его стоимость составляет 5 999 долларов. Ценник указывает на то, что Трампу был подарен компьютер Mac Pro в базовой конфигурации.
В документации не указана дата совершения подарка. Вероятно, Кук отправил компьютер Mac Pro в адрес Трампа сразу после встречи в Остине.
Во время посещения фабрики Трампа сопровождали его дочь Иванка Трамп и министр финансов Стив Мнучин. Они совершили экскурсию по фабрике, где была выставлена продукция американского производства.
Первый компьютер Mac Pro
В интервью Кук поблагодарил администрацию Трампа, которая помогла Apple «зайти так далеко», сказав, что это «было бы невозможно без них». Тогда он не уточнил, какая именно помощь оказана Apple, но в том же году Министерство торговли США предоставило ряд тарифных льгот в отношении выпуска Mac Pro.
Сам Трамп иногда называл инвестиции Apple в производство и инфраструктуру США историей успеха своей администрации.