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Новый монитор Philips 288E2UAE впечатляет цветами и скоростью передачи данных

21 января 2021, 17:08




Компания Philips анонсировала выпуск 28-дюймового монитора 288E2UAE. Он выделяется своим дизайном, высокой детализацией картинки, качеством цветопередачи и простотой управления.

Знаковая черта модели Philips 288E2UAE, как и всех устройств линейки Philips - это элегантный дизайн и удобство использования. Тонкая панель закреплена на элегантной подставке, монитор удачно вписывается в домашний интерьер, благодаря узким рамкам и широким углам обзора. Регулируемую подставку можно наклонить (-5°/20°) и подобрать оптимальную высоту (в пределах 100 мм).

Philips 288E2UAE


Монитор Philips 288E2UAE оснащён антибликовым покрытием. Это избавляет глаза от усталости. Благодаря режиму EasyRead, чтение с экрана не вызывает усталости. Легкость чтения поддерживается тем, что для просмотра на экран выводится ограниченное количество слов (не более 10-15), каждое предложение содержит только одну идею и один глагол. Для комфортного просмотра реализованы технологии Flicker-free и режим LowBlue.

Устройство можно рассматривать как идеальный выбор для потребителей, которым важны безупречный внешний вид и производительность профессионального уровня. Монитор Philips оснащён типичными для делового использования функциями, которые способны вывести домашний опыт работы на новый уровень.

Как заявляет производитель, при разработке новой модели любые компромиссы в вопросах выбора разрешения экрана и детализации изображения рассматривались как недопустимые. Благодаря использованию IPS LED-матрицы с широкими углами обзора и поддержке функции SmartContrast, отвечающей за глубокий чёрный цвет, пользователи могут рассчитывать на идеальную картинку. Поддержка разрешения UltraClear 4K UHD (3840x2160 пикселов), применение технологии UltraWide и отображение до 1,07 млрд цветов делают картинку естественно-полной. Технология MultiView помогает выполнять сложные и комплексные задачи. Допустимо одновременное подключение до двух внешних устройств - источников видеотрансляций.

Philips 288E2UAE


Новый монитор Philips оснащён интерфейсом USB 3.2 SuperSpeed с одним восходящим (upstream) и четырьмя нисходящими (downstream) разъёмами USB. Благодаря этому к устройству можно подключить клавиатуру и мышь. Один разъём USB поддерживает быструю зарядку и соответствует стандарту USB-IF Battery Charging (BC1.2), что позволяет заряжать совместимые смартфоны.

В качестве дополнительных опций предусмотрено подключение по стандартам HDMI и DisplayPort.

Продажи Philips 288E2UAE начнутся в феврале по рекомендованной розничной цене 29 271 руб.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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