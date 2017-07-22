Тайваньская компания Silicon Power (SP) представила три новые модели внешних аккумуляторов: QP15 (10 000 мАч), QS15 (20 000 мАч) и QS28 (20 000 мАч). Эти современные модели предназначены для пользователей, которые хотят быстрее заряжать свои гаджеты вдали от розетки, используя надежные технологии.
Высокая скорость зарядки аккумуляторов обеспечивается тем, что в новинках применяется технология smartBOOST, а также используются аккумуляторные элементы премиум-класса.
Внешний аккумулятор Silicon Power (SP) QP15 (10 000 мАч)
Как сообщает производитель, любой современный смартфон можно полностью зарядить с помощью новых внешних аккумуляторов Silicon Power (SP), причем прирост скорости зарядки достигает нескольких раз.
Например, при использовании модели QP15 прирост скорости быстрой зарядки составляет от 2 до 4 раз, а при использовании моделей QS15/QS28 - от 4 до 6 раз.
Гаджеты пользователя заряжаются в 2,5 раза быстрее при подключении к порту Type-C с поддержкой протокола Power Delivery (PD) с зарядной мощностью 18 Вт или одному из двух портов USB Type-A с технологией QC 3.0.
Внешний аккумулятор Silicon Power (SP) QS15 (20 000 мАч)
Производитель тщательно отработал не только процедуру зарядки смартфонов, но и технологию быстрой подзарядки аккумулятора. В моделях QP15, QS15 и QS28 предусмотрены сразу два входа для подзарядки: Micro-USB и Type-C.
Используя порт Type-C, пользователь может экономить огромное количество времени благодаря поддержке технологии Rapid Recharge. Она позволяет зарядить внешний аккумулятор на 70% быстрее, чем через стандартный вход мощностью 10 Вт.
Для модели QP15 время полной зарядки составляет всего 3,5 часа, а для QS15 и QS28 - 6,5 часов.
Внешний аккумулятор Silicon Power (SP) QS28 (20 000 мАч)
В старшей модели QS28 есть еще одна дополнительная функция: в этих устройствах установлен индикатор, который показывает точный процент оставшегося заряда. Это позволяет всегда быть в курсе того, когда нужно подзарядить аккумулятор, чтобы внезапно не остаться без энергии.
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