Все модели в будущей линейке смартфонов iPhone 13 будут иметь механизм оптической стабилизации изображения (OIS) со сдвигом матрицы, сообщило тайваньское издание DigiTimes.
«Как сообщают отраслевые источники, смартфоны Apple iPhone следующего поколения, запуск которых запланирован на вторую половину 2021 года, будут оснащаться технологией стабилизации изображения со сдвигом датчика», - говорится в опубликованном материале.
Новая технология стабилизации уже имеется в арсенале Apple, но до сих пор она рассматривалась как эксклюзивная и нашла применение только у топовой флагманской модели iPhone 12 Pro Max. Там она применяется на укрупненном широкоугольном объективе. У остальных моделей линейки iPhone 12 применяется более простая технология оптической стабилизации с неподвижным сенсором.
Необходимо отметить, что слухи об использовании технологии OIS со смещением датчика у iPhone 13 появились ранее. На этой неделе об этом уже сообщало корейское издание ETNews. Но в ее материалах было указано, что этой технологией будут оснащены по крайней мере только две модели из линейки iPhone 13. Сообщалось также, что поставлять необходимые компоненты оборудования будет та же компания LG Innotek, которая делает это при производстве iPhone 12.
Поэтому до сих пор нет уверенности, что стабилизация со смещением сенсора будет доступна для широкоугольного объектива на всех моделях iPhone 13.
«Ранее стабилизация со смещением сенсора применялась только у цифровых зеркальных камер, - говорится на сайте Apple. - Теперь эта технология впервые станет доступной для массовых моделей iPhone».
На широкоугольной камере iPhone 12 система оптической стабилизации изображения (OIS) выполняет 5000 корректировок в секунду. Это в пять раз чаще, чем у iPhone 11 Pro. Благодаря этому, фотографии становятся невероятно чёткими, а изображение при съёмке видео - стабильным. Теперь, чтобы стабилизировать широкоугольную камеру на iPhone 12 Pro Max, качество получается еще выше.
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