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Выпущен 6,56-дюймовый флагман Vivo X60 Pro+ с лучшей оптикой Zeiss

22 января 2021, 09:36




Компания Vivo объявила о выпуске своего нового флагманского смартфона X60 Pro+. Он оснащен уже ставшим традиционным для лучших моделей на рынке 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+ (2376х1080 пикселей) с соотношением сторон 19,8:9. Отличительная черта дисплея - очень высокая максимальная яркость, достигающая 1300 нит, чем подчеркивается главный акцент нового флагмана - оптика, экран, видео, гейминг. Края дисплея скруглены, что создает эффект 2,5D. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, частота дискретизации касаний - 240 Гц. Есть поддержка HDR 10+, точность цветопередачи составляет 0,4 единицы JNCD. Селфи-камера расположена по центру в верхней части дисплея в элегантной круглой выемке и имеет разрешение 32 Мп при диафрагме f/2,45.

Выпущен 6,56-дюймовый флагман Vivo X60 Pro+ с лучшей оптикой Zeiss


На задней панели телефона размещен богатый блок камер. Главная камера - 50-Мп сенсор Samsung GN1 с очень качественной диафрагмой f/1,57. Этот объектив покрыт композитным многослойным покрытием Zeiss T*, а также нанокристаллическим структурным покрытием.

Второй объектив в блоке - 48-Мп сверхширокоугольная камера Sony IMX598 с углом обзора 114° и 4-осевой микроголовкой, которая обеспечивает высокую точность оптической стабилизацией изображения при сотрясениях с допустимым отклонением не более 3°.

Следующий в комплекте - 32 Мп сенсор для портретной съемки с диафрагмой f/2,08, фокусным расстоянием 50-мм и 2-кратным оптическим зумом. Четвертый датчик - перископический 8-Мп телеобъектив с диафрагмой f/3,4, 5-кратным зумом, оптической стабилизацией и 60-кратным цифровым зумом.

Все линзы с передней и задней сторон смартфона покрыты нанокристаллическим структурным покрытием, которое обеспечивает защиту от появления соринок или матового налета. Уровень записи видео - 4K HDR10 + и 8K. В состав общего камерного блока входят также светодиодная вспышка и средства комплексной оптической и программной стабилизации (OIS+EIS).

Аппаратная начинка нового флагмана - лучший на сегодняшний день на рынке 5-нм чипсет Snapdragon 888 со встроенной поддержкой сетей 5G. Объем оперативной памяти LPDDR5 может составлять до 12 Гбайт, объем общей памяти - 128 или 256 Гбайт (UFS 3.1). Поддержка графики реализована за счет графического процессора Adreno 660.

Выпущен 6,56-дюймовый флагман Vivo X60 Pro+ с лучшей оптикой Zeiss


Конструкционный дизайн флагмана выстроен на принципе двухслойности. У смартфона явно ощущается ступенчатый переход между различными материалами из стекла и металла, что создает ощущение толщины и обеспечивает приятный, надежный хват. Задняя часть корпуса имеет опциональную отделку из высококачественной кожи с однородной окраской, что создает ощущение мягкости и тепла. Датчик отпечатков пальцев расположен на дисплее. Вес гаджета - 190 г. Доступный разъем - USB Type-C. Уровень качества динамика - Hi-Fi Audio.

В телефоне установлен аккумулятор емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой на 55 Вт.

Полноту флагманского качества дополняет весь спектр поддерживаемых беспроводных технологий: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5 Dual Band) + ГЛОНАСС. Программная начинка - Android 11 с OriginOS 1.0.

Смартфон Vivo X60 Pro+ поставляется в цветах синем и оранжевом цветах с кожаной отделкой по цене 773 доллара (57 300 руб.) за модель с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт общей памяти и 928 долларов (68 800 руб.) за 12/256 Гбайт памяти.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10T Pro получил флагманский процессор, чрезвычайно быстрый дисплей, камеру топового уровня и мощный аккумулятор. При всём этом смартфон отличается весьма приятным ценником и ярким дизайном, позволяя говорить о себе, как о чрезвычайно сбалансированном гаджете, практически лишённом слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов".

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