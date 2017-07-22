РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung Display начала массовое производство 90 Гц OLED-панелей для ноутбуков

22 января 2021, 12:02




За последние несколько лет Samsung наладила выпуск OLED-экранов для смартфонов с частотой обновления 120 Гц. Теперь Samsung Display объявила, что начиная с первого квартала 2021 года, будет запущено массовое производство OLED-дисплеев для ноутбуков с частотой обновления экрана 90 Гц. Выпуск панелей такого высокого качества происходит впервые в мире.

По оценке Samsung, новые OLED-панели с высокой частотой обновления предназначены для пользователей, которые используют ноутбук для просмотра видео, требующего высокой четкости изображения. Такая потребность нередко возникает при удаленной работе, онлайн-обучении, просмотре потокового видео и онлайн-играх. Очевидно, что повышение частоты обновления экрана способствует тому, чтобы сделать игры и просмотр фильмов более ярким и приятным, без артефактов и компромиссов.

Samsung Display начал масовое производство 90 Гц OLED-панелей для ноутбуков


По оценкам Samsung Display, модели ноутбуков с новыми панелями быстро найдут популярность среди пользователей. Это произойдет даже несмотря на то, что результат повышения качества изображения станет заметен только при использовании высококачественной графики и соответствующих прикладных программ.

По оценкам Samsung, заявленная частота обновления OLED-дисплеев, равная 90 Гц, фактически в 10 раз выше реального уровня самых быстрых откликов экрана среди продающихся сегодня моделей ноутбуков. OLED-дисплеи с частотой обновления 90 Гц практически не уступают по качеству отображения динамичной картинки, которое обеспечивают ЖК-панели, поддерживающие частоту обновления 120 Гц, заявил вендор.

Для подтверждения своей оценки Samsung Display провела тестирование длины размытия изображения для быстро движущегося автомобиля. Согласно полученным данным, след на 90-Гц OLED-экранах и 120-Гц ЖК-экранах составил 0,9 мм и 1 мм, соответственно. Это означает, что «смазывание» изображения у 90 Гц OLED-экранов практически отсутствует и аналогично тому, которое демонстрируют ЖК-дисплеи с частотой обновления 120 Гц.

Samsung Display начал масовое производство 90 Гц OLED-панелей для ноутбуков


Запуску нового производства предшествовала демонстрация ноутбука с OLED-дисплеем и подэкранной камерой со сверхтонкой рамкой, что позволило добиться соотношения площади экрана к корпусу на уровне 93%.

Сообщается, что на первых порах Samsung будет выпускать 14-дюймовые OLED-дисплеи с частотой обновления 90 Гц. Ими будут оснащаться ноутбуки, начиная с марта 2021 года. Позднее Samsung намерена расширить выпуск до экранов других размеров.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".


Читайте также:

  • Новый монитор Philips 288E2UAE впечатляет цветами и скоростью передачи данных
  • Acer представила 27-дюймовый игровой монитор NITRO XV272UKV
  • ASUS добавила поддержку HDMI 2.1 в новых геймерских мониторах Republic of Gamers (ROG)
  • Dell анонсировала 40-дюймовый монитор UltraSharp 40 - первый в мире с разрешением 5K2K
  • В линейке игровых мониторов Acer появились новые Predator и Nitro

    • предыдущая новость
    Выпущен 6,56-дюймовый флагман Vivo X60 Pro+ с лучшей оптикой Zeiss

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшее на CES 2021: выбор THG
    Лучший SSD Лучшие игровые ноутбуки Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшее на CES 2021
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    22 января, 2021

    Samsung Display начала массовое производство 90 Гц OLED-панелей для ноутбуков

    Выпущен 6,56-дюймовый флагман Vivo X60 Pro+ с лучшей оптикой Zeiss

    21 января, 2021

    У всех iPhone 13 будет оптическая стабилизация камеры со смещением сенсора

    Пауэрбанки Silicon Power заряжают смартфоны до 6 раз быстрее благодаря smartBOOST

    Новый монитор Philips 288E2UAE впечатляет цветами и скоростью передачи данных

    Apple подарила Трампу в 2019 году первый компьютер Mac Pro, сошедший с конвейера в США

    Apple сократила объемы производства iPhone 12 mini ради роста выпуска iPhone 12 Pro

    Huawei P50 и Mate 50 станут последними смартфонами с чипами Kirin 9000

    Master Lu назвал ColorOS UI «лучшим в мире пользовательским интерфейсом» 2020 года

    20 января, 2021

    Corellium «подружил» ARM-компьютер на базе Apple M1 с Linux

    Поисковая система DuckDuckGo достигла уровня 100 млн запросов в день

    DeepCool выбрала новый корпоративный стиль

    6-нм чипсеты MediaTek Dimensity 1200 и 1100 запущены официально

    Tianshu Zhixin выпустил «полностью китайский» 7-нм ускоритель GPGPU Big Island

    Samsung выпустила новую серию SATA SSD-накопителей 870 EVO

    Новая критическая ошибка в Windows 10 способна нанести непоправимый вред NTFS

    19 января, 2021

    Xiaomi выпустил ИИ-камеру MIJIA Smart Camera AI Exploration Edition

    Huawei может выпустить умные часы Nova Watch

    MSI выпустила две материнские платы MAG A520M Bazooka WiFi и MAG B550M Vector WiFi начального уровня

    Acer представила 27-дюймовый игровой монитор NITRO XV272UKV

    ССЫЛКИ