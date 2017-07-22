За последние несколько лет Samsung наладила выпуск OLED-экранов для смартфонов с частотой обновления 120 Гц. Теперь Samsung Display объявила, что начиная с первого квартала 2021 года, будет запущено массовое производство OLED-дисплеев для ноутбуков с частотой обновления экрана 90 Гц. Выпуск панелей такого высокого качества происходит впервые в мире.
По оценке Samsung, новые OLED-панели с высокой частотой обновления предназначены для пользователей, которые используют ноутбук для просмотра видео, требующего высокой четкости изображения. Такая потребность нередко возникает при удаленной работе, онлайн-обучении, просмотре потокового видео и онлайн-играх. Очевидно, что повышение частоты обновления экрана способствует тому, чтобы сделать игры и просмотр фильмов более ярким и приятным, без артефактов и компромиссов.
По оценкам Samsung Display, модели ноутбуков с новыми панелями быстро найдут популярность среди пользователей. Это произойдет даже несмотря на то, что результат повышения качества изображения станет заметен только при использовании высококачественной графики и соответствующих прикладных программ.
По оценкам Samsung, заявленная частота обновления OLED-дисплеев, равная 90 Гц, фактически в 10 раз выше реального уровня самых быстрых откликов экрана среди продающихся сегодня моделей ноутбуков. OLED-дисплеи с частотой обновления 90 Гц практически не уступают по качеству отображения динамичной картинки, которое обеспечивают ЖК-панели, поддерживающие частоту обновления 120 Гц, заявил вендор.
Для подтверждения своей оценки Samsung Display провела тестирование длины размытия изображения для быстро движущегося автомобиля. Согласно полученным данным, след на 90-Гц OLED-экранах и 120-Гц ЖК-экранах составил 0,9 мм и 1 мм, соответственно. Это означает, что «смазывание» изображения у 90 Гц OLED-экранов практически отсутствует и аналогично тому, которое демонстрируют ЖК-дисплеи с частотой обновления 120 Гц.
Запуску нового производства предшествовала демонстрация ноутбука с OLED-дисплеем и подэкранной камерой со сверхтонкой рамкой, что позволило добиться соотношения площади экрана к корпусу на уровне 93%.
Сообщается, что на первых порах Samsung будет выпускать 14-дюймовые OLED-дисплеи с частотой обновления 90 Гц. Ими будут оснащаться ноутбуки, начиная с марта 2021 года. Позднее Samsung намерена расширить выпуск до экранов других размеров.
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