Компания Honor, прежде входившая в состав Huawei, а сейчас ставшая самостоятельной фирмой, анонсировала выпуск нового смартфона Honor V40 5G, занявшего место флагманской модели в серии V.
Телефон оснащен 6,72-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+ (2676x1236 пикселей). Края дисплея изогнуты под углом 80°, что создает ощущение практически безрамочного дизайна. Благодаря этому, соотношение площади экрана к корпусу составляет 93,2%. Частота обновления экрана - 120 Гц, частота контроля касаний - 300 Гц, максимальная яркость - до 800 нит.
Фотонабор представлен пятью элементами, три из которых являются непосредственно объективами камер, а одна из трех - камерой супер уровня. Это 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766 с размером датчика 1/1,56″ и диафрагмой f/1,9. У него установлен цветной фильтр RYYB, который в отличие от традиционного RGGB фильтра, работающего по принципу Байера, обеспечивает прирост светочувствительности на 40%. Сенсор Sony также применяет алгоритм объединения пикселей «4-в-1», что позволяет улучшить точность передачи цветовой гаммы при съемке с «эквивалентным» размером пикселей 2,0 мкм.
Оставшаяся часть представлена 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с диафрагмой f/2,4 и 2-мегапиксельной макро-камерой с диафрагмой f/2,4. Помимо этого, блок содержит лазерный дальномер для автофокуса и вспышку.
Задняя стенка смартфона имеет матовое покрытие с глянцевым рисунком из стекла AG.
Фронтальная селфи камера 16 МП размещается в специальном вырезе в верхней части экрана. Вместе с камерой рядом находится датчик ToF.
Аппаратная начинка телефона представлена 8-ядерным 7-нм процессором Dimensity 1000+ (4хA77 2,6 ГГц + 4хA55 2,0 ГГц), оперативной памятью объемом до 8 Гбайт, основной памятью объемом 128/256 Гбайт и графическим процессором Mali-G77 MC9 с новым ускорителем графики Turbo X. Ранее высказывались предположения, что под обозначением «Turbo X» скрывается программная оптимизация кода, благодаря которой графика станет более «резвой». Была также версия о режиме небольшого разгона частоты при работе графического процессора, что могло позволить поднять его производительность. Соответствующие уточнения должны появиться позднее.
Смартфон работает от аккумулятора емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой на 66 Вт. Он обеспечивает возможность зарядки до уровня 60% за 15 минут, а также поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.
Набор дополняет поддержка беспроводных технологий: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS / ГЛОНАСС, USB Type-C. Датчик отпечатков пальцев размещен на дисплее.
Honor V40 5G доступен по цене 556 долларов (41 200 руб.) за модель с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт общей памяти и 618 долларов (45 800 руб.) за смартфон с 8/256 Гбайт памяти.
Запуск продаж Honor V40, который стал доступен сегодня (22 января 2021 года) с нескольких торговых онлайн-площадок, в том числе Honor Mall, JD.com, Tmall и ряда других крупных китайских платформы, сопровождался новым «рекордом»: весь выделенный для продажи запас смартфонов был исчерпан всего за 3 минуты 46 секунд о момент запуска. Другими словами, недавно выпущенный смартфон в настоящее время уже недоступен для покупки даже в Китае.
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