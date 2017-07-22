По слухам, LG собирается прекратить производство смартфонов. Информация о дальнейших планах компании пока официально не подтверждена, но они уже частично раскрыты после того, как Квон Бонг Сок, генеральный директор LG, официально обратился к сотрудникам через внутреннюю почтовую рассылку. В своем сообщении он постарался успокоить их в связи с планами компании прекратить бизнес, связанный с производством мобильных телефонов. Сообщается, что такое решение может быть принято уже к концу этого месяца.
В своем официальном заявлении, отправленном сотрудникам подразделения Mobile Communications, генеральный директор LG заверил, что их трудоустройство должно пройти в целом спокойно, а компания постарается обеспечить этою Было также заявлено, что пока нет ясности, на какое другое направление будут переведены сотрудники данного подразделения.
Напомним, что бизнес LG по выпуску смартфонов терпит убытки уже на протяжении 23 кварталов подряд, начиная с IV кв. 2015 года и по IV кв. прошлого года, по которому уже получены окончательные данные. Это происходит несмотря на то, что к концу 2020 года LG выпустила интересную модель LG Wing - телефон с двумя дисплеями. Несмотря на оригинальность модели, ее продажи оказались все равно ниже ожидаемых. Гендиректор отметил, что смартфоны LG серьезно уступают китайским аналогам в сегменте устройств среднего и нижнего уровней. В сложившейся ситуации руководство LG считает, что настало время для принятия непростого решения относительно будущего своего мобильного бизнеса.
Телефон LG Wing
В настоящее время LG ведет переговоры с потенциальными покупателями. Согласно последней информации, покупателем бизнеса смартфонов LG скорее всего станет вьетнамский технологический конгломерат - компания VinGroup.
По имеющимся сведениям, VinGroup сделал в адрес LG заманчивое предложение о приобретении подразделения LG по производству смартфонов. Это - третья по величине компания во Вьетнаме, после Samsung и OPPO, которая занимается производством смартфонов. Она уже выполняет сборку мобильных телефонов LG, а также выпускает смартфоны под собственным брендом ODM.
Ранее LG предпринимала несколько попыток, чтобы возродить мобильный бизнес по производству смартфонов. Однако все ее усилия оказались напрасными. За прошедшие 23 квартала, пока LG терпит операционные убытки, она потеряла уже более 4,2 миллиарда долларов.
Последняя попытка спасти мобильный бизнес выражалась в выпуске уникального устройства, которое получило название LG Wing. Оно оснащено дополнительным дисплеем, который можно расположить горизонтально на основном дисплее, облегчив тем самым многозадачную работу.
Сообщалось, что LG ведет разработку также еще одного уникального устройства - модели LG Rollable.
Патент на сворачиваемый экран смартфона, который может быть прототипом для модели LG Rollable
Если сделка состоится, то LG пополнит списки «обанкротившихся» брендов смартфонов, оказавшись в кампании таких имен, как BlackBerry и HTC.
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