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Raijintek представил кулер Eleos RBW башенного типа

22 января 2021, 18:37




Тайваньская компания Raijintek, производитель компьютерных комплектующих класса High End, представила новый процессорный кулер Eleos RBW. Модель относится к башенному типу и предоставляет возможность качественного отвода выделяющегося тепла, а также RGB-подсветки.

Raijintek представил новый кулер Eleos RBW башенного типа


Для отвода тепла применяется обычный алюминиевый радиатор с ребристыми пластинами. Четыре медные тепловые трубки толщиной 6 мм устанавливаются в прямой контакт с процессором у основания кулера. Тепло с процессора передается на алюминиевые ребра, которые продуваются вентилятором с диаметром лопастей 92 мм. Размеры кулера: 140 мм x 96 мм x 75 мм (ВxШxГ), вес 580 г.

Raijintek представил новый кулер Eleos RBW башенного типа


Сверху на ребрах радиатора установлена пластиковая пластину, внутри которой интегрирована система светодиодной RGB-подсветки. Эта система связана напрямую с работой радиатора и позволяет визуализировать его работу через подсветку ARGB.

Raijintek представил новый кулер Eleos RBW башенного типа


В комплект входит 92-миллиметровый вентилятор. Он установлен на гидравлических подшипниках, время службы которых составляет не менее 40 000 часов. Скорость вращения лопастей вентилятора может изменяться от 800 до 2000 об/мин. Это позволяет развить воздушный поток и пропустить до 1,5 м3 за одну минуту. Создаваемое статическое давление может доходить до уровня 1,9 мм водяного столба. Уровень шума не превышает 22,95 дБА.

raijintek_eleos_2


В комплект поставки входят также защелки кулера. Это позволяет установить его на любой процессор AMD в сокет Socket AM4 без дополнительных инструментов. Этот сокет подходит для установки процессоров AMD с микроархитектурой Zen (бренд Ryzen). Допускается также установка на другие сокеты, включая LGA1200, LGA115x и LGA2066.



Цена кулера не раскрыта.



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