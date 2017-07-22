Крупнейшая в DarkNet торговая площадка Joker's Stash объявила о своем закрытии 15 февраля 2021 года. Соответствующее заявление появилось в русскоязычном сегменте форума киберпреступной организации.
Торговая площадка Joker's Stash - это одно из крупнейших мест в DarkNet, через которое ведется нелегальная продажа данных по скомпрометированным платежным картам. Первые упоминания о Joker's Stash относятся к осени 2014 году. По данным Gemini Advisory, с тех пор на этой торговой площадке время от времени «всплывали» огромные дампы данных с учетной информацией о миллионах украденных банковских карт.
Среди последних примеров называют дамп BIGBADABOOM-III, который имел отношение к скомпрометированным данным по банковским картам, проходившим оплату через сети американских магазинов Wawa. Другая крупная утечка касалась данных кредитных и дебетовых карт, имевших отношение к ряду банков и финансовых организаций Южной Кореи и США.
На этой торговой площадке публиковались полные наборы данных, которые можно было использовать для мошеннических транзакций обоих типов: CP (карта присутствует) и CNP (карта отсутствует). По оценкам экспертов Gemini Advisory, этот «маркетплейс заработал сотни миллионов долларов незаконной прибыли». По другим данным, Joker's Stash сумел превратиться в одного из крупнейших игроков в теневой экономике платежных карт, заработав более 1 миллиарда долларов дохода.
Проблемы у площадки Joker's Stash начались в конце 2020 года. Сообщалось, что ФБР и Интерпол сумели якобы захватить ее прокси-серверы (jstash.bazar, jstash.lib, jstash.emc и jstash.coin), используемые в связи с доменами на основе блокчейна. Тогда сообщалось, что эта атака ненадолго нарушила работу Joker's Stash, но команда сайта якобы сумела восстановить работу торговой площадки.
Теперь на доске объявлений в русскоязычном форуме оператора Joker's Stash появилось сообщение: «Нам пора уйти навсегда» и «Мы никогда больше не откроемся».
Точная причина закрытия не раскрывается. В то же время сообщается, что у оператора произошло «резкое сокращение» объема украденных данных, размещаемых на сайте. Сообщалось также о многочисленных «жалобах клиентов», которые указывали на «низкое качество данных выкупаемых платежных карт».
Еще одна из возможных причин может быть связана с сисадмином сайта, который якобы заразился COVID-19 и провел более одной недели в больнице. Gemini Advisory указала также среди возможных причин недавний всплеск цены биткойна, который мог каким-то образом сказаться на продажах с этого веб-сайта.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".