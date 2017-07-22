РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Крупнейшая в DarkNet торговая площадка Joker's Stash объявила о своем закрытии

24 января 2021, 22:40




Крупнейшая в DarkNet торговая площадка Joker's Stash объявила о своем закрытии 15 февраля 2021 года. Соответствующее заявление появилось в русскоязычном сегменте форума киберпреступной организации.

Торговая площадка Joker's Stash - это одно из крупнейших мест в DarkNet, через которое ведется нелегальная продажа данных по скомпрометированным платежным картам. Первые упоминания о Joker's Stash относятся к осени 2014 году. По данным Gemini Advisory, с тех пор на этой торговой площадке время от времени «всплывали» огромные дампы данных с учетной информацией о миллионах украденных банковских карт.

Крупнейшая в DarkNet торговая площадка Joker's Stash объявила о своем закрытии


Среди последних примеров называют дамп BIGBADABOOM-III, который имел отношение к скомпрометированным данным по банковским картам, проходившим оплату через сети американских магазинов Wawa. Другая крупная утечка касалась данных кредитных и дебетовых карт, имевших отношение к ряду банков и финансовых организаций Южной Кореи и США.

На этой торговой площадке публиковались полные наборы данных, которые можно было использовать для мошеннических транзакций обоих типов: CP (карта присутствует) и CNP (карта отсутствует). По оценкам экспертов Gemini Advisory, этот «маркетплейс заработал сотни миллионов долларов незаконной прибыли». По другим данным, Joker's Stash сумел превратиться в одного из крупнейших игроков в теневой экономике платежных карт, заработав более 1 миллиарда долларов дохода.

Проблемы у площадки Joker's Stash начались в конце 2020 года. Сообщалось, что ФБР и Интерпол сумели якобы захватить ее прокси-серверы (jstash.bazar, jstash.lib, jstash.emc и jstash.coin), используемые в связи с доменами на основе блокчейна. Тогда сообщалось, что эта атака ненадолго нарушила работу Joker's Stash, но команда сайта якобы сумела восстановить работу торговой площадки.

Теперь на доске объявлений в русскоязычном форуме оператора Joker's Stash появилось сообщение: «Нам пора уйти навсегда» и «Мы никогда больше не откроемся».

Точная причина закрытия не раскрывается. В то же время сообщается, что у оператора произошло «резкое сокращение» объема украденных данных, размещаемых на сайте. Сообщалось также о многочисленных «жалобах клиентов», которые указывали на «низкое качество данных выкупаемых платежных карт».

Еще одна из возможных причин может быть связана с сисадмином сайта, который якобы заразился COVID-19 и провел более одной недели в больнице. Gemini Advisory указала также среди возможных причин недавний всплеск цены биткойна, который мог каким-то образом сказаться на продажах с этого веб-сайта.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • Пентагон внес Xiaomi в «черный» список «военных» компаний КНР
  • Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, несмотря на обвинение в мошенничестве
  • Американские законодатели хотят ужесточить наказание SMIC
  • ЕС готовится ввести Закон о цифровых рынках и Закон о цифровых услугах
  • Salesforce объявил о покупке Slack за 27,7 млрд долларов

    • предыдущая новость
    Raijintek представила кулер Eleos RBW башенного типа

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Пожизненная активация Windows 10 для ПК в 2021 году за 935 рублей: как это сделать? Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Пожизненная активация Windows 10 для ПК в 2021 году за 935 рублей Главные новости за неделю Лучший SSD Лучшие игровые ноутбуки Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 января, 2021

    Крупнейшая в DarkNet торговая площадка Joker's Stash объявила о своем закрытии

    22 января, 2021

    Raijintek представила кулер Eleos RBW башенного типа

    LG готовится заявить о банкротстве своего бизнеса по выпуску смартфонов

    Анонс Honor V40 5G: мощный чипсет Dimensity 1000+ и GPU Turbo X

    Samsung Display начала массовое производство 90 Гц OLED-панелей для ноутбуков

    Выпущен 6,56-дюймовый флагман Vivo X60 Pro+ с лучшей оптикой Zeiss

    21 января, 2021

    У всех iPhone 13 будет оптическая стабилизация камеры со смещением сенсора

    Пауэрбанки Silicon Power заряжают смартфоны до 6 раз быстрее благодаря smartBOOST

    Новый монитор Philips 288E2UAE впечатляет цветами и скоростью передачи данных

    Apple подарила Трампу в 2019 году первый компьютер Mac Pro, сошедший с конвейера в США

    Apple сократила объемы производства iPhone 12 mini ради роста выпуска iPhone 12 Pro

    Huawei P50 и Mate 50 станут последними смартфонами с чипами Kirin 9000

    Master Lu назвал ColorOS UI «лучшим в мире пользовательским интерфейсом» 2020 года

    20 января, 2021

    Corellium «подружил» ARM-компьютер на базе Apple M1 с Linux

    Поисковая система DuckDuckGo достигла уровня 100 млн запросов в день

    DeepCool выбрала новый корпоративный стиль

    6-нм чипсеты MediaTek Dimensity 1200 и 1100 запущены официально

    Tianshu Zhixin выпустил «полностью китайский» 7-нм ускоритель GPGPU Big Island

    Samsung выпустила новую серию SATA SSD-накопителей 870 EVO

    Новая критическая ошибка в Windows 10 способна нанести непоправимый вред NTFS

    ССЫЛКИ