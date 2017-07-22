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Honor выпустил «космическую» версию смарт-часов Watch GS Pro

24 января 2021, 23:10




Компания Honor, отделившись от Huawei, вновь решила порадовать поклонников своего бренда. На этот раз она выпустила новую модель защищенных смарт-часов, дав им необычное название «HONOR Watch GS Pro Mysterious Starry Sky Edition».

HONOR Watch GS Pro Mysterious Starry Sky Edition


По названию сразу понятно, что речь идет о специальной версии умных часов HONOR Watch GS Pro. Эта модель была выпущена в сентябре прошлого года и поступила в продажу в разных странах. В России она доступна для покупки по цене от 15 500 до 17 000 руб.

Теперь, спустя четыре месяца, появилась специальная дизайнерская модель «Mysterious Starry Sky Edition» («Тайны звездного неба»). Она разрабатывалась совместно с информационно-развлекательным телеканалом Discovery.

По названию понятно, что модель HONOR Watch GS Pro Mysterious Starry Sky Edition отличается, прежде всего, своим внешним видом и набором дизайнерских циферблатов.

HONOR Watch GS Pro Mysterious Starry Sky Edition


Дизайн часов повторяет цвета планеты Венера - яркое коричнево-красное решение с изображением Венеры по центру. Ее опоясывает тонкий ободок, на котором расположены боковые механические кнопки. Обод и кнопки окрашены в бронзовый цвет. Присутствие черного и «золота» создают эффект настоящей «классики».

Корпус часов выполнен из нержавеющей стали. Он отполирован вручную и раскрашен, надёжно защищён от влаги (до 5 атм), пыли и механических повреждений. Эта композиция отражает высокую точность, защищенность и создает ощущение загадочности звездного неба с летящими метеоритами.

Смарт-часы оснащены круглым 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454х454 пикселей, 326 ppi. Сенсорное управление осуществляется жестами вдоль края ободка, что позволяет настраивать часы и управлять их работой. Гаджет работает на фирменном ПО Honor и может взаимодействовать с внешними устройствами, работающими на Android 5.0 (и выше) или iOS 9.0 (и выше). Каналом связи служит Bluetooth. Встроенная поддержка NFC позволяет совершать бесконтактные платежи.

HONOR Watch GS Pro Mysterious Starry Sky Edition


Часы работают от аккумулятора емкостью 790 мАч. Без подзарядки они могут проработать в течение 14 дней при интенсивном использовании и до 25 дней в условиях обычного применения. Время типовой зарядки через порт Type-C занимает менее 2 ч.

В наличии есть набор датчиков, с помощью которых можно отслеживать частоту сердечных сокращений, вести контроль за уровнем кислорода в крови, осуществлять мониторинг фаз сна, отслеживать кровяное давление и пр.

Поддерживается более ста спортивных режимов, есть возможность проверять время восхода и заката, управлять прослушиваемой музыкой и пр.



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