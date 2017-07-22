Согласно появившимся слухам, Samsung ведет разработку нового чипсета, который должен оказаться производительнее лучшей на сегодняшний день SoC компании Apple - чипсета A14 Bionic. По имеющейся информации, выпуск нового процессора Samsung не за горами. Он должен быть запущен в массовое производство уже в первой половине 2021 года.
В настоящее время флагманским чипсетом Samsung выступает модель Exynos 2100. Им оснащаются флагманские смартфоны серии Galaxy S, в которую входят модели Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra. Все три устройства появились совсем недавно. В зависимости от региона присутствия, они оснащаются не только чипсетом Exynos 2100 компании Samsung, но и процессором Qualcomm Snapdragon 888.
Хотя чипсет Samsung Exynos 2100 стал значительно лучше по сравнению с предшественником - чипсетом Exynos 990, этот набор микросхем все еще медленнее Apple A14 Bionic, которым в настоящее время оснащаются смартфоны линейки Apple iPhone 12.
Samsung Exynos 2100 сравним с флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 888. Чипсет Samsung практически не уступает ему по производительности основных вычислений процессора, но пока отстает по производительности графического модуля.
Samsung, вероятно, ищет резервы роста уровня поддержки графики за счет внедрения передовых разработок компании AMD. Ранее сообщалось, что Samsung и AMD запустили совместный проект и работают над повышением производительности будущих чипов Exynos, в частности, именно в области совершенствования их графики. Первые полученные результаты указывают на то, что новые образцы значительно опережают чипсет Apple A14. По оценкам Samsung, результаты «сильно впечатляют».
По слухам, запуск в массовое производство новых процессоров Samsung должен произойти во втором квартале 2021 года.
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