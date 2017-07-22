По слухам, Nokia планирует выпустить ряд новых моделей смартфонов в первой половине 2021 года. Первым появится смартфон Nokia 1.4. Но наибольший интерес вызывают две другие, новые модели, которые выйдут следом - Nokia 6.3/6.4 и Nokia 7.3/7.4. По слухам, обе модели будут поддерживать сети 5G.
Выпуск Nokia 1.4 ожидается в феврале 2021 года. На достоверность этих данных указывает упоминание модели в нескольких официальных документах. Nokia 1.4 будет отличаться от предшественника, модели Nokia 1.3, более мощной камерой, более емкой батареей и увеличенным объемом оперативной памяти. Смартфон будет оснащен датчиком отпечатков пальцев. В остальном он сохранит сходство с предшественником.
После этого готовят к выпуску две другие модели - сначала Nokia 6.3/6.4 5G, а затем сразу после нее Nokia 7.3/7.4 5G. Обе модели появятся в период между мартом и началом мая 2021 года.
По имеющимся сведениям, аппаратную начинку смартфона Nokia 6.3/6.4 5G составит процессор Snapdragon 480. Уже известно, что у него будет установлена 48-мегапиксельная камера в составе 4-камерного блока с оптикой Zeiss.
Что касается модели 7.3/7.4 5G, то ее аппаратную основу составит процессор Snapdragon 690. Ожидается, что эта модель станет одним из флагманов линейки Nokia 2021 года.
По слухам, Nokia собирается выпустить за 2021 год четыре смартфона с поддержкой сетей 5G. Если этим планам будет суждено сбыться, то во второй половине 2021 года ожидается выпуск еще двух моделей - Nokia 5.5 и Nokia 8.4; обе модели будут поддерживать 5G.
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