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Apple предупредила об опасности влияния iPhone 12 и MagSafe на работу медицинских имплантатов

25 января 2021, 13:07




После ряда проведенных исследований Apple обновила сопроводительный документ для своих телефонов iPhone 12. В нем появилась информация о необходимости внимательного применения смартфонов iPhone 12 и аксессуара MagSafe, чтобы «исключить возможное влияние на работу кардиостимуляторов и дефибрилляторов».

Сообщается, что некоторые медицинские устройства, такие как имплантированные кардиостимуляторы и дефибрилляторы, могут содержать датчики, способные на близком расстоянии взаимодействовать с сильными магнитными полями и радиосигналами, распространяющимися от устройств Apple. Чтобы избежать потенциального влияния близкого присутствия этих устройств, Apple рекомендует держать iPhone 12 и аксессуары MagSafe на безопасном расстоянии от медицинских имплантатов. Apple называет безопасное удаление: от 15 см и более при простом ношении и от 30 см при работе беспроводной зарядки.

Apple предупредила об опасности iPhone 12 и зарядок MagSafe для пациентов с медицинскими имплантатами


Интерес к теме был подогрет медицинским исследованием, проведенным Обществом Heart Rhythm Society. В ходе исследования были обнаружены помехи, которые способны создать iPhone 12 и MagSafe при их близком расположении. Это может мешать нормальной работе медицинских устройств, в частности дефибрилляторов и кардиостимуляторов.

Спустя несколько недель после публикации результатов исследования, Apple обновила документацию к своим выпускаемым устройствам.

Напомним, Apple впервые сообщила о появлении технологии MagSafe на мероприятии в октябре 2020 года; оно было посвящено запуску iPhone 12. Тогда сообщалось, что внутри каждого смартфона iPhone 12 установлен набор магнитов вокруг катушек беспроводной зарядки. Благодаря им, телефон можно прикрепить к любому беспроводному зарядному устройству Apple MagSafe.

Apple отметила, что несмотря на рост числа установленных внутри iPhone 12 магнитов по сравнению с предыдущими моделями iPhone, появления более высоких рисков от возникновения магнитных помех для медицинских устройств не ожидается.

В документе также упоминается, что зарядные устройства MagSafe и MagSafe Duo «содержат радиоприемные компоненты». Используемые в них магниты, а также возникающие при их работе электромагнитные поля способны «влиять на работу медицинских устройств».

Apple не вводит запрета на применение iPhone 12 или аксессуара MagSafe для тех пользователей, у кого имеется подобное медицинское устройство. Однако компания рекомендует проконсультироваться с лечащим врачом или производителем медицинского устройства.



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