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TP-Link помогает строить бесшовные сети Wi-Fi 6 с помощью усилителя сигнала RE605X

25 января 2021, 15:43




Компания TP-Link анонсировала выпуск нового устройства для строительства бесшовных домашних сетей Wi-Fi следующего поколения в стандарте 802.11ax (Wi-Fi 6). Модель усилителя сигнала Wi-Fi получила название RE605X.

TP-Link помогает строить бесшовные сети Wi-Fi 6 с помощью усилителя сигнала RE605X


Новая модель позволяет существенно увеличить скорости передачи данных. Максимальная скорость в верхнем диапазоне частот (5 ГГц) может доходить до 1200 Мбит/с, в нижнем (2,4 ГГц) - до 575 Мбит/с. Параллельно можно повысить эффективность работы беспроводной сети и уменьшить нагрузки на сеть в условиях большого объёма передаваемого трафика.

TP-Link помогает строить бесшовные сети Wi-Fi 6 с помощью усилителя сигнала RE605X


Секретом оптимизации является поддержка единого стандарта OneMesh при поддержке Wi-Fi 6 вместе с роутером TP-Link, также имеющим поддержку OneMesh. Это помогает построить единую Wi-Fi сеть с бесшовным роумингом для подключенных пользователей.

TP-Link помогает строить бесшовные сети Wi-Fi 6 с помощью усилителя сигнала RE605X


Усилитель сигнала поддерживает технологии OFDMA и 1024-QAM. Высокое качество соединения сохраняется на уровне 1,8 Гбит/с, удается подключать больше устройств, значительно растет (в 4 раза) показатель средней пропускной способности.

При правильной планировке можно добиться отсутствия мертвых зон в покрытии сети Wi-Fi. Использование усилителя сигнала Wi-Fi RE605X вместе с соответствующим маршрутизатором позволяет увеличить зону покрытия и полностью решить проблему мёртвых зон. Для настройки и управления используется мобильное приложение TP-Link Tether.

Поддержка Wi-Fi 6 MU-MIMO открывает пользователям больше потоков при приёме и передаче данных. В результате такого расширения одновременный доступ к маршрутизатору может получить больше пользователей, причем без заметного снижения качества связи. Благодаря OFDMA, данные можно доставлять на несколько устройств.

TP-Link помогает строить бесшовные сети Wi-Fi 6 с помощью усилителя сигнала RE605X


Для подключения производительных устройств доступно кабельное соединение по Gigabit Ethernet. Встроенная функция Target Wake Time помогает определить время подключения устройств с аккумуляторным питанием и снизить их энергопотребление.

Рекомендованная розничная цена усилителя сигнала с Wi-Fi 6 составляет 6690 рублей.

TP-Link помогает строить бесшовные сети Wi-Fi 6 с помощью усилителя сигнала RE605X




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D. Линейка Aruba HPE InstantOn отлично подходит для создания беспроводной сети для малого бизнеса, отличаясь простотой реализации, не требующей особых знаний. В нашем материале мы расскажем об этой линейке и оценим возможности её младших представителей - Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия".

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