Компания TP-Link анонсировала выпуск нового устройства для строительства бесшовных домашних сетей Wi-Fi следующего поколения в стандарте 802.11ax (Wi-Fi 6). Модель усилителя сигнала Wi-Fi получила название RE605X.
Новая модель позволяет существенно увеличить скорости передачи данных. Максимальная скорость в верхнем диапазоне частот (5 ГГц) может доходить до 1200 Мбит/с, в нижнем (2,4 ГГц) - до 575 Мбит/с. Параллельно можно повысить эффективность работы беспроводной сети и уменьшить нагрузки на сеть в условиях большого объёма передаваемого трафика.
Секретом оптимизации является поддержка единого стандарта OneMesh при поддержке Wi-Fi 6 вместе с роутером TP-Link, также имеющим поддержку OneMesh. Это помогает построить единую Wi-Fi сеть с бесшовным роумингом для подключенных пользователей.
Усилитель сигнала поддерживает технологии OFDMA и 1024-QAM. Высокое качество соединения сохраняется на уровне 1,8 Гбит/с, удается подключать больше устройств, значительно растет (в 4 раза) показатель средней пропускной способности.
При правильной планировке можно добиться отсутствия мертвых зон в покрытии сети Wi-Fi. Использование усилителя сигнала Wi-Fi RE605X вместе с соответствующим маршрутизатором позволяет увеличить зону покрытия и полностью решить проблему мёртвых зон. Для настройки и управления используется мобильное приложение TP-Link Tether.
Поддержка Wi-Fi 6 MU-MIMO открывает пользователям больше потоков при приёме и передаче данных. В результате такого расширения одновременный доступ к маршрутизатору может получить больше пользователей, причем без заметного снижения качества связи. Благодаря OFDMA, данные можно доставлять на несколько устройств.
Для подключения производительных устройств доступно кабельное соединение по Gigabit Ethernet. Встроенная функция Target Wake Time помогает определить время подключения устройств с аккумуляторным питанием и снизить их энергопотребление.
Рекомендованная розничная цена усилителя сигнала с Wi-Fi 6 составляет 6690 рублей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D. Линейка Aruba HPE InstantOn отлично подходит для создания беспроводной сети для малого бизнеса, отличаясь простотой реализации, не требующей особых знаний. В нашем материале мы расскажем об этой линейке и оценим возможности её младших представителей - Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия".