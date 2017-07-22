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SilverStone выпустил блок питания Nightjar NJ700 с высшим акустическим рейтингом A++

25 января 2021, 17:42




Тайваньская компания SilverStone объявила о выпуске безвентиляторного блока питания Nightjar NJ700 премиум-класса. Модель соответствует мощности питания 700 Вт. Она отмечена высокими рейтингами эффективности Cybenetics Titanium и 80 Plus Titanium. Но самый высокий рейтинг, уровня A++, получен от тестовой лаборатории Cybenetics Acoustic за очень низкий уровень создаваемого шума при работе. Получить такую оценку было нелегко: очевидно, что не имея вентилятора, блок питания не будет сильно шуметь. Но как обеспечить его довольно высокую мощность питания без вентилятора?

SilverStone выпустил блок питания Nightjar NJ700 с высшим акустическим рейтингом A++


Конструкция предоставляет одну линию питания +12 В. Сборка выполняется с установкой только высококачественных конденсаторов японского производства. Автоматическая регулировка обеспечивает высокую точность выдаваемого напряжения (± 2%) и полное подавление пульсаций напряжения.

SilverStone выпустил блок питания Nightjar NJ700 с высшим акустическим рейтингом A++


Блок питания предоставляет полностью модульную кабельную разводку. Пользователь может выбрать и эффективно оснастить даже достаточно мощный игровой компьютер. Блок питания предоставляет ему активную коррекцию коэффициента мощности и защиту от повышенного/пониженного напряжения, перегрузки, перегрева и короткого замыкания.

SilverStone выпустил блок питания Nightjar NJ700 с высшим акустическим рейтингом A++


Набор доступных разъемов содержит кабель с 24-контактным разъемом ATX, два 4+4-контактных разъема EPS, четыре 6+2-контактных разъема PCIe, двенадцать разъемов SATA и несколько 4-контактных разъемов Molex и Berg.

Цена устройства пока не раскрыта.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100". Что выбрать в качестве основы для платформы Intel NUC: готовый комплект с «родным» корпусом разработки Intel или отдельный модуль Intel NUC Compute Element в сочетании с более доступной альтернативой в лице корпуса Cooler Master NC100, позволяющей при этом разместить более мощные компоненты? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100".


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