Тайваньская компания SilverStone объявила о выпуске безвентиляторного блока питания Nightjar NJ700 премиум-класса. Модель соответствует мощности питания 700 Вт. Она отмечена высокими рейтингами эффективности Cybenetics Titanium и 80 Plus Titanium. Но самый высокий рейтинг, уровня A++, получен от тестовой лаборатории Cybenetics Acoustic за очень низкий уровень создаваемого шума при работе. Получить такую оценку было нелегко: очевидно, что не имея вентилятора, блок питания не будет сильно шуметь. Но как обеспечить его довольно высокую мощность питания без вентилятора?
Конструкция предоставляет одну линию питания +12 В. Сборка выполняется с установкой только высококачественных конденсаторов японского производства. Автоматическая регулировка обеспечивает высокую точность выдаваемого напряжения (± 2%) и полное подавление пульсаций напряжения.
Блок питания предоставляет полностью модульную кабельную разводку. Пользователь может выбрать и эффективно оснастить даже достаточно мощный игровой компьютер. Блок питания предоставляет ему активную коррекцию коэффициента мощности и защиту от повышенного/пониженного напряжения, перегрузки, перегрева и короткого замыкания.
Набор доступных разъемов содержит кабель с 24-контактным разъемом ATX, два 4+4-контактных разъема EPS, четыре 6+2-контактных разъема PCIe, двенадцать разъемов SATA и несколько 4-контактных разъемов Molex и Berg.