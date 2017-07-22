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Intel выпустит в 2021 году два новых процессора для настольных систем: Rocket Lake-S и Alder Lake-S

25 января 2021, 22:54




Наступивший 2021 год должен стать переломным для Intel, сообщает авторитетное онлайн издание VideoCardz. Компания намерена сделать серьезные шаги для развития своей линейки процессоров для настольных систем. Как стало известно, Intel наметила даже не один, а два значимых анонса на 2021 год.

О первом анонсе было объявлено еще в январе. Речь идет о предстоящем выпуске настольного процессора «Rocket Lake-S» 11-го поколения. Он будет изготавливаться в компоновке LGA1200, а для производства будет применяться уже существующий 14-нм техпроцесс. По планам, анонс новинки должен состояться в марте 2021 года.

Intel выпустит в 2021 году два новых процессора для настольных систем: Rocket Lake-S и Alder Lake-S


Благодаря этому выпуску, Intel рассчитывает поправить пошатнувшиеся позиции лидера в сегменте процессоров для настольного направления, в частности повышения его привлекательности для запуска игровых программ. Это позволит, по замыслу Intel, на равных конкурировать с AMD Ryzen 5000-й серии.

Но, сообщает издание Uniko Hardware, Intel не намерена делить лидерство. Компания готова рвануть вперед. С этой целью Intel планирует подготовить к анонсу в 2021 году еще один процессор, но уже относящийся к 12-му поколению. Это будет модель Core «Alder Lake-S». Его анонс должен состояться через шесть месяцев после выпуска первого чипа. Предположительно, анонс состоится в сентябре 2021 года.

Intel выпустит в 2021 году два новых процессора для настольных систем: Rocket Lake-S и Alder Lake-S


Выпустив второй чип, Intel планируется вырваться вперед по производительности расчетных операций и по энергоэффективности. Основной рывок, как ожидает Intel, будет достигнут за счет перехода с 14-нм техпроцесса на 10-нм. Помимо этого, Intel делает ставку на новой технологии компоновки SuperFin, которую в Intel называют «крупнейшим улучшением в рамках одного техпроцесса за всю историю компании».

Преимущество SuperFin создает множество разных факторов: переход к новому классу диэлектрических материалов «Hi-K», их более выгодна укладка в сверхтонкие слои для формирования «супер-решетчатой» структуры. Среди других улучшений ожидается снижение сопротивления и усиление канального тока, рост скорости переключения транзистора, сокращение сопротивления переходов на 30%.

Intel выпустит в 2021 году два новых процессора для настольных систем: Rocket Lake-S и Alder Lake-S

Intel 12th Gen Core (Alder Lake-S CPU), Source: VideoCardz.com


Процессор «Alder Lake-S» станет первым чипом Intel для массовых настольных ПК, созданным на основе нового 10-нм процесса SuperFin. Новый чип, как ожидается, будет относиться к числу «гибридных», сочетающих в себе равное количество ядер большего размера «Golden Cove» и ядер меньшего размера «Gracemont». Такое решение позволит значительно повысить энергоэффективность чипа.

Процессор «Alder Lake-S», как ожидается, будет скомпонован в новый корпус Socket LGA1700. Это откроет новые возможности для применения чипсета по сравнению с нынешним решением LGA1200. Переход на новый сокет позволит реализовать новые стандарты, например, поддержку памяти DDR5 и, возможно, массовое внедрение системы питания ATX12VO.

Новый процессор «Alder Lake-S», как ожидается, будет выпущен вместе с чипсетом Intel 600-й серии.

Ожидается, что AMD выпустит в ответ собственные обновленные чипы на новой микроархитектуре «Zen 4». В их основе будет использован 5-нм техпроцесс, новый сокет AM5, появится поддержка памяти DDR5.

Intel выпустит в 2021 году два новых процессора для настольных систем: Rocket Lake-S и Alder Lake-S




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