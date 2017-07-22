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Intel показала, как выглядит будущий графический ускоритель Xe-HPC GPGPU

27 января 2021, 16:34




Раджа Кодури, старший вице-президент Intel и гендиректор по архитектуре, графике и программному обеспечению, впервые опубликовал изображение будущего многопроцессорного графического конгломерата - ускорителя Xe-HPC GPGPU.

Разработка графического ускорителя на базе архитектуры Intel Xe ведется в лабораториях Intel. Разработчики создают его, следуя принципам архитектуры Intel Xe-HPC.

Intel показал, как выглядит будущий графический ускоритель Xe-HPC GPGPU


Упоминание о новом ускорителе впервые появилось в 2019 году, когда он был представлен как «графический процессор Ponte Vecchio».

В прошлом году Intel сообщила некоторые подробности о будущей модели. В частности, компания подтвердила, что компоновка ускорителя Xe-HPC следует требованиям технологии упаковки Foveros CO-EMIB. Этот выбор был продиктован тем, что процессорный блок состоит из нескольких микросхем, изготовленных с использованием разных технологических узлов. Поэтому необходимо использовать универсальное решение, позволяющее объединять вместе технологии разного уровня.

Intel показал, как выглядит будущий графический ускоритель Xe-HPC GPGPU


Метод Co-EMIB сочетает в себе две технологии компоновки Intel: EMIB (Embedded Multi Die Interconnect Bridge) и FOVEROS. Упоминание Co-EMIB указывает на использование подложки с несколькими вычислительными кристаллами; FOVEROS - на использование многослойной схемы для организации взаимодействия между устанавливаемыми чипами. Такая схема позволяет создавать не только гибкие, но и сложные дизайны, содержащие сразу несколько чип-модулей.

Базовая подложка изготовлена с использованием 10 нм техпроцесса Intel SuperFin. В то же время для изготовления микросхем кэширующей памяти Rambo Cache Tile используется другой 10 нм техпроцесс - Enhanced SuperFin. Вычислительный конгломерат изготавливается на базе узлов Next-Gen и внешних узлов, тогда как микросхемы поддержки ввода-вывода Xe изготавливаются исключительно на заказ внешними производителями.

Описывая конфигурацию, Раджа Кодури отметил, что при производстве нового ускорителя задействована сеть различных технологий процессорного производства

В целом, видно, что конгломерат состоит из двух больших матриц по четыре стека высокопроизводительной памяти HBM. В настоящий момент неизвестно, сколько исполнительных блоков EU будет вмещает каждый стек. Зато можно сказать, что на двух подложках будет размещаться восемь вычислительных ядер, которые станут основой графического процессора Xe-HPC.



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