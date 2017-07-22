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Intel анонсировала видеокарту Iris Xe, но «забыла» о поддержке процессоров AMD

27 января 2021, 18:04




Intel анонсировала видеокарту Intel Iris Xe. Она стала доступна для OEM-партнеров, которые смогут использовать ее для сборки своих систем.

Это событие примечательно, прежде всего, тем, что видеокарты Intel выпущены «впервые» за последние 22 года. Ровно столько лет прошло с момента появления предыдущей графической карты Intel. Это была модель Intel 740.

Новость о выпуске «первой» дискретной графической карты Intel для системных интеграторов и OEM-производителей вызвала энтузиазм. Многие отметили появление на рынке спустя столько лет третьего игрока, занимающегося производством графических карт.

Intel анонсировала видеокарту Iris Xe, но «забыла» о поддержке процессоров AMD


Графика Intel Iris Xe базируется на графическом процессоре DG1, отвечающем требованиям архитектуры Xe-LP. В его арсенале 80 исполнительных модулей (640 потоковых процессоров); этих возможностей достаточно, чтобы получить производительность начального уровня.

Геймерам однако придется немного подождать. Карты Intel пока предназначены, в первую очередь, для недорогих мультимедийных устройств, домашних развлекательных центров и настольных бизнес-ПК.

Геймеры же ожидают выхода графического процессора DG2 на базе Intel Xe-HPG. С его появлением конкуренция на игровом рынке может стать настоящей. По мнению экспертов, потребность в третьем игроке сейчас крайне высока: NVIDIA и AMD не успевают закрывать рыночный спрос, у них нередко возникают проблемы с поставками.

В то же время Intel подтвердила, что она планирует привлекать для производства DG2 внешнюю компанию с ее производственными мощностями. Такой выбор может сказаться на технологических требованиях. В настоящее время уже известно, что для работы дискретных видеокарт Intel Iris Xe для настольных ПК требуется специальный UEFI BIOS.

Intel анонсировала видеокарту Iris Xe, но «забыла» о поддержке процессоров AMD


Но есть и еще один нюанс, имеющий отношение к видеокарте Iris Xe. Оказалось, что она будет работать только с определенными процессорами Intel. К их числу относятся процессоры Intel Core 9-го поколения (Coffee Lake-S) и процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S). Потребуются также материнские платы с определенными чипсетами: Intel B460, H410, B365 и H310C для настольных ПК.

Но самое интересное, ни один из них не относится к числу новых, а также нет ни одного, где можно установить процессоры AMD. При разработке видеокарты Iris Xe Intel «забыла» о существовании AMD.

Intel анонсировала видеокарту Iris Xe, но «забыла» о поддержке процессоров AMD




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