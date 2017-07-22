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Робот-гуманоид Hanson Sophia будет выпускаться массово уже в 2021 году

27 января 2021, 22:24




Гонконгская компания Hanson Robotics планирует начать массовое фабричное производство роботов-гуманоидов уже в 2021 году. В продуктовой линейке компании намечен выпуск четырех моделей роботов, но наибольший интерес в компании связывают с роботом по имени Sophia.

Робот-гуманоид Hanson Sophia будет выпускаться массово уже в 2021 году


Ожидается, что массовый выпуск модели Sophia начнется уже в первой половине 2021 года. Согласно планам, компания намерена продать «тысячи» роботов уже в 2021 году, «как больших, так и малых». Впрочем, назвать даже ориентировочные цифры намеченных продаж в компании отказались.

Гонконгская робототехническая компания Hanson Robotics впервые представила робота-гуманоида Sophia в 2016 году. Эта модель привлекла наибольшее внимание в интернете, а ее презентация имела вирусный эффект.

«Роботы Sophia и Hanson уникальны тем, что они похожи на людей, - заявил основатель и исполнительный директор Handon Robotics Дэвид Хэнсон. - Это может быть очень полезно в те времена, когда люди ужасно одиноки и социально изолированы».

Профессор социальной робототехники Йохан Хорн, который проводил исследования в том числе с роботом Sophia, заявил, что хотя технология все еще находится в относительно зачаточном состоянии, пандемия может ускорить развитие отношений между людьми и роботами. Исследователи предсказывают, что пандемия откроет новые возможности для индустрии робототехники.

«Мир COVID-19 будет нуждаться во все большей и большей автоматизации для обеспечения безопасности людей, - отметил Хэнсон. - Мы видели, как роботы использовались в сфере здравоохранения и доставки». По мнению Хэнсона, роботизированные решения для борьбы с пандемией не ограничиваются только здравоохранением, они могут быть полезны для работы с клиентами в таких отраслях, как розничная торговля и обслуживание авиапассажиров.

Робот-гуманоид Hanson Sophia будет выпускаться массово уже в 2021 году

Робот-гуманоид София, разработанный Hanson Robotics, пробует воспроизвести мимику лица в лаборатории компании в Гонконге, Китай, 12 января 2021 года. REUTERS / Tyrone Siu


Hanson Robotics планирует выпустить в этом году еще одного робота под именем Grace. Он предназначен для применения в сфере здравоохранения.



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