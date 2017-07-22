Как сообщают тайваньские информационные источники, Intel заключила контракт с тайваньской компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) на производство 3-нм чипов. Непосредственно их разработкой будет заниматься Intel, в том числе адаптировать под требования 3-нм техпроцесса. Однако само производство передается на аутсорсинг в TSMC.
Согласно контракту, массовое производство 3-нм чипов Intel на производственных мощностях TSMC начнется во второй половине 2022 года. В результате этого совместного производства Intel станет вторым по величине заказчиком изделий на базе 3-нм техпроцесса TSMC после Apple.
Ранее сообщалось, что Intel вела переговоры с двумя компаниями, которые достигли технологического уровня, достаточного для освоения 3 нм техпроцесса - TSMC и Samsung. В обоих случаях речь шла о передачи производства высокопроизводительных чипов на аутсорсинг.
Хотя в появившихся сообщениях утверждается, что окончательная договоренность на производство 3 нм чипов Intel достигнута именно с TSMC, переговоры с Samsung все равно продолжаются. По слухам, они пока находятся на предварительной стадии. В этой связи можно предположить, что выпускать 3 нм чипы для Intel потенциально сможет в будущем не только TSMC, но и Samsung.
Еще не так давно Intel была очень крупным игроком на рынке производства полупроводников. Но, похоже, она потеряла контроль над рынком. Ее конкуренты активно использовали собственную разработку микросхем, тогда как производство передавали сторонним компаниям. Теперь Intel, похоже, решила пойти аналогичным путем, по крайней мере в отношении самых технологически передовых полупроводников.
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