Компания Meizu подала патентную заявку на дизайн умных часов. Это стало известно после публикации заявки под номером CN306296501S. Выяснилось, что она была подана компанией Meizu несколько месяцев назад.
В описании патента указывается, что устройство предназначено для отображения времени, запуска прикладных программ и предоставления возможности применения средств связи.
Необычность этого патента состоит в том, что в последние годы Meizu не занималась разработкой умных часов. Первые (и единственные) умные кварцевые часы Meizu Mix были представлены в 2016 году. С тех пор Meizu не выпускала других моделей гибридных умных часов. Появление информации о новой патентной заявке может указывать на то, что Meizu может вернуться в число производителей умных часов.
Содержание патентной заявки касается обсуждения сочетания формы и цвета устройства. Хотя опубликованная о патенте информация не раскрывает подробностей о характеристиках и функциях самого устройства, она дает определенное представление о предлагаемом дизайне.
Косвенным подтверждением возрождения интереса Meizu к направлению умных часов также может служить информация, недавно обнаруженная среди документов в системе обязательной сертификации Китая. Стало известно, что эта компания получила сертификат 3C на некую модель смарт-часов под номером M007W. Среди обнародованных характеристик - название изделия «Meizu Watch» и поддерживаемая зарядка мощностью 7,5 Вт.
По мнению экспертов рынка, новая модель умных часов Meizu будет оснащена AMOLED-дисплеем. Среди вероятных прикладных функций, которые получит устройство - отслеживание сердечного ритма, измерение уровня насыщения крови кислородом (SpO2), контроль активности по различным видам спорта.
По слухам, устройство будет поддерживать сети 4G LTE. Это означает, что его оснастят слотом для SIM-карты либо поддержкой eSIM.
Операционная поддержка, по всей видимости, будет базироваться на использовании системы «Flyme For Watch» - специальной версии ОС Flyme. Эта информация появилась после того, как еще в декабре 2020 года на официальной страничке ОС Flyme в Twitter была опубликована картинка о якобы готовящейся презентации операционной системы «Flyme For Watch» для умных часов Meizu Watch. Ожидалось, что официальный анонс состоится в декабре, но никаких последующих объявлений со стороны компании не поступало. Источники сообщали тогда, что часы Meizu Watch будут иметь аккумулятор емкостью 420 мАч.
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