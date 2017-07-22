РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Meizu готовит к выпуску оригинальные умные часы Meizu Watch

28 января 2021, 09:16




Компания Meizu подала патентную заявку на дизайн умных часов. Это стало известно после публикации заявки под номером CN306296501S. Выяснилось, что она была подана компанией Meizu несколько месяцев назад.

В описании патента указывается, что устройство предназначено для отображения времени, запуска прикладных программ и предоставления возможности применения средств связи.

Необычность этого патента состоит в том, что в последние годы Meizu не занималась разработкой умных часов. Первые (и единственные) умные кварцевые часы Meizu Mix были представлены в 2016 году. С тех пор Meizu не выпускала других моделей гибридных умных часов. Появление информации о новой патентной заявке может указывать на то, что Meizu может вернуться в число производителей умных часов.

Meizu готовит к выпуску оригинальные умные часы Meizu Watch


Содержание патентной заявки касается обсуждения сочетания формы и цвета устройства. Хотя опубликованная о патенте информация не раскрывает подробностей о характеристиках и функциях самого устройства, она дает определенное представление о предлагаемом дизайне.

Косвенным подтверждением возрождения интереса Meizu к направлению умных часов также может служить информация, недавно обнаруженная среди документов в системе обязательной сертификации Китая. Стало известно, что эта компания получила сертификат 3C на некую модель смарт-часов под номером M007W. Среди обнародованных характеристик - название изделия «Meizu Watch» и поддерживаемая зарядка мощностью 7,5 Вт.

По мнению экспертов рынка, новая модель умных часов Meizu будет оснащена AMOLED-дисплеем. Среди вероятных прикладных функций, которые получит устройство - отслеживание сердечного ритма, измерение уровня насыщения крови кислородом (SpO2), контроль активности по различным видам спорта.

По слухам, устройство будет поддерживать сети 4G LTE. Это означает, что его оснастят слотом для SIM-карты либо поддержкой eSIM.

Операционная поддержка, по всей видимости, будет базироваться на использовании системы «Flyme For Watch» - специальной версии ОС Flyme. Эта информация появилась после того, как еще в декабре 2020 года на официальной страничке ОС Flyme в Twitter была опубликована картинка о якобы готовящейся презентации операционной системы «Flyme For Watch» для умных часов Meizu Watch. Ожидалось, что официальный анонс состоится в декабре, но никаких последующих объявлений со стороны компании не поступало. Источники сообщали тогда, что часы Meizu Watch будут иметь аккумулятор емкостью 420 мАч.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer BlackWidow V3 Quartz. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer BlackWidow V3 Quartz относится к типу игровых клавиатур, которая может стать отличным подарком для девушки. В ней сочетаются красивый дизайн в нежно-розовых тонах и полноценное игровое железо, способное приятно удивить любого геймера. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer BlackWidow V3 Quartz: девочки тоже играют".

Читайте также:

  • Робот-гуманоид Hanson Sophia будет выпускаться массово уже в 2021 году
  • Oppo создает собственные смарт-теги, аналогичные Galaxy SmartTag
  • Samsung ведет разработку датчика контроля уровня глюкозы в крови для Samsung Galaxy Watch
  • Apple предупредила об опасности влияния iPhone 12 и MagSafe на работу медицинских имплантатов
  • Honor выпустил «космическую» версию смарт-часов Watch GS Pro

    • следующая новость
    Apple Watch спасли жизнь тонущему велосипедисту в Великобритании

    предыдущая новость
    Intel отдает производство 3-нм чипов в TSMC и начнет выпускать их уже в 2022 году

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX) Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100 Главные новости за неделю
    Лучший блок питания Лучший монитор Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX) Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100 Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    29 января, 2021

    Бренд эко-наушников House of Marley пришел в Россию

    В автомобиле Tesla Model S можно играть в аркадные игры не хуже, чем на PS5

    Xiaomi Mi Air Charge умеет бесконтактно заряжать любые гаджеты в доме

    28 января, 2021

    Apple будет предупреждать об установке неоригинальных комплектующих в iPhone

    Шлем Oculus Quest 2 повысил доходы Facebook в 1,5 раза

    Рассекречены характеристики процессоров Intel Rocket Lake-S - i9-11900K, i7-11700K и i5-11600K

    Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров выпущена

    AutoX запустил публичную службу беспилотных Роботакси в Шэньчжэне

    Fujifilm представляет среднеформатную 102-мегапиксельную фотокамеру GFX100S

    Apple Watch спасли жизнь тонущему велосипедисту в Великобритании

    Meizu готовит к выпуску оригинальные умные часы Meizu Watch

    27 января, 2021

    Intel отдает производство 3-нм чипов в TSMC и начнет выпускать их уже в 2022 году

    Робот-гуманоид Hanson Sophia будет выпускаться массово уже в 2021 году

    Intel анонсировала видеокарту Iris Xe, но «забыла» о поддержке процессоров AMD

    Intel показала, как выглядит будущий графический ускоритель Xe-HPC GPGPU

    MediaTek подготовила решение для 5G CA и VoNR

    Флагманская беззеркальная видеокамера Sony Alpha 1 взяла лучшее от предшественников

    Первый флагман 2021 года Motorola Edge S построен на Snapdragon 870

    26 января, 2021

    Oppo создает собственные смарт-теги, аналогичные Galaxy SmartTag

    Патент Apple описывает принцип панорамной съемки с нескольких камер на изогнутом смартфоне

    ССЫЛКИ