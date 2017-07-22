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Apple Watch спасли жизнь тонущему велосипедисту в Великобритании

28 января 2021, 10:55




Британское информационное агенство BBC сообщает о том, что благодаря смарт-часам Apple Watch, команде спасения удалось найти и спасти жизнь тонущему велосипедисту в Великобритании. Инцидент произошел в районе Ротервас, графство Херефордшир.

События разворачивались на реке Уай (River Rye) недалеко от границы между Англией и Уэльсом. В январе местные жители были предупреждены о наводнении на местной реке, протекающей через Розуас в Херефорде.

Apple Watch спасли жизнь тонущему велосипедисту в Великобритании


По неназванной причине велосипедист упал в бурную реку, берега которой оказались подтопленными. Течение было настолько сильным, что ему удалось ухватиться за ветки подтопленных деревьев только милей ниже места падения. После этого он смог сообщить о происшествии и вызвать службу спасения.

Пострадавший воспользовался услугой вызова службы спасения 999 с помощью умных часов Apple Watch. «Крепко держась за ветку дерева, он разговаривал с нашими сотрудниками управления пожарной безопасности через свои Apple Watch, - сказал командир службы спасения Шон Бейли. - Это сработало, нам помогло это найти его очень быстро».

Apple Watch спасли жизнь тонущему велосипедисту в Великобритании


Бейли отметил, что велосипедист «внезапно оказался в бурной реке, и мы были удивлены, что он сумел найти такой необычный способ для спасения». Утопающему удалось связаться со службой спасения и сообщить об инциденте, продолжая удерживаться на одном месте. Бурное течение не снесло его ниже вдоль реки. Как отметил Бейли, ему «повезло», что он удержал ветку, добавив «мы были очень удивлены, что он не потерялся и продолжал оставаться на месте. Все время он цеплялся за дерево и вел переговоры с командой спасения через часы Apple, которые прекрасно работали».

Часы Apple Watch - один из инновационных продуктов компании Apple. За прошедшие годы было уже несколько случаев, когда с их помощью удавалось спасти жизни людей. Apple Watch могут совершать звонки через LTE или через сопряженный iPhone. Они также имеют функцию экстренной помощи, которая помогает связываться с местными органами власти и отправлять текстовые сообщения контактному лицу в чрезвычайных ситуациях.

Позднее выяснилось, что велосипедисту удалось только подать сигнал о помощи. Тонущего велосипедиста заметили местные жители, которые помогли команде спасения понять, где же действительно находится пострадавший.

«Даже с учетом этого места нам потребовалось 20 минут, чтобы найти его, спасти и доставить в безопасное место».



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