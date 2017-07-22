Японская компания Fujifilm расширила серию среднеформатных фотокамер GFX выпуском новой 102-мегапиксельной модели GFX100S. По оценкам производителя, новая камера относится к числу компактных и менее дорогих моделей и является преемницей модели GFX100, выпущенной в 2019 году и получившей множество одобрительных отзывов со стороны критиков.
Фотокамера GFX100S оснащена прежней 102-мегапиксельной среднеформатной матрицей с задней подсветкой, которая устанавливалась в GFX100. Датчики среднего формата всегда имеют больший размер, чем стандартные 35-миллиметровые полнокадровые образцы. В частности, сенсор, установленный в камере GFX100S, примерно в 1,7 раза больше по размерам, чем любой полнокадровый датчик на рынке.
Благодаря этой «врожденной» особенности, он выделяется значительно более высокими характеристиками съемки. Достоинства проявляются, прежде всего, при слабом освещении. При этом новая фотокамера имеет меньшую глубину резкости и более высокое разрешение. Это избавляет от появления слишком мелких пикселей в кадре. Большой формат сенсора позволяет создавать снимки с более детальными текстурами, передавая объем объектов в кадре. Это помогает точнее и лучше передавать атмосферу сцены.
Главная привлекательная особенность новой камеры GFX100S - это ее габариты. Несмотря на «массивную» сенсорную матрицу, размеры камеры совсем ненамного превышают традиционную полнокадровую беззеркальную камеру. При этом новинка значительно меньше GFX100. Это является существенным достоинством, когда речь идет о ношении и эксплуатации: камерой удобно пользоваться и ее удобно носить. В то же время устанавливаемая оптика, скорее всего, будет иметь довольно большие размеры из-за массивного байонета Fujifilm G.
Несмотря на более компактный размер, существенное обновление в GFX100S получил механизм оптической стабилизации изображения. Он получился на 20% меньше и на 10% легче, чем у предшественника. При этом стабилизация предусматривает 6 ступеней контроля, что на 0,5 ступени больше, чем у GFX100.
Корпус камеры изготовлен из магниевого сплава и отличается улучшенным крепежным наплывом в области объектива, чем было у GFX100. Обеспечена также высокая пыле- и влагостойкость, сам аппарат может применяться при температурах до -10°C.
Система программной обработки GFX100S позволяет создавать видео с уровнем качества 4K/30p. Матрица камеры создает видео с улучшенным тональным переходом при 10-битной глубине цвета и высокой чувствительности ISO, обеспечивая потоковую трансляцию со скоростью 400 Мбит/с. Запись видео с камеры возможна в форматах HLG, HEVC и 12-битном Apple ProRes RAW.
Камера GFX100S, как и ее предшественница, способна записывать видео с опцией F-Log, которая предусматривает параллельную запись параметров гамма-кривой в широком динамическом диапазоне. Собранная информация о цвете позволяет добиваться более высокого качества видео после его последующей программной обработки и достоверно отображать сцены даже с большим диапазоном яркости или объекты с высокой насыщенностью цвета.
На задней панели камеры GFX100S расположен фиксированный OLED-видоискатель с разрешением 3,68 миллиона точек и наклонный сенсорный ЖК-экран с диагональю 3,2 дюйма и разрешением 2,36 миллиона точек. Имеется также 1,8-дюймовый ЖК-дисплей для отображения текущих настроек.
Fujifilm GFX100S стоит 499 000 руб. Это может показаться очень большой суммой, но это, тем не менее, одна из наиболее доступных среднеформатных камер на рынке, которая значительно дешевле GFX100 с ее ценником в 10 000 долларов (763 000 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор ELARI Smart Camera 360°. Круговой обзор, функция ночной съёмки, обнаружение движения и поддержка облачного хранилища - всё это новая умная камера ELARI Smart Camera 360°. Давайте посмотрим, на что способна эта малютка в деле. Подробнее об этом читайте в статье ""Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора".