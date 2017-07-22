РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Fujifilm представляет среднеформатную 102-мегапиксельную фотокамеру GFX100S

28 января 2021, 14:33




Японская компания Fujifilm расширила серию среднеформатных фотокамер GFX выпуском новой 102-мегапиксельной модели GFX100S. По оценкам производителя, новая камера относится к числу компактных и менее дорогих моделей и является преемницей модели GFX100, выпущенной в 2019 году и получившей множество одобрительных отзывов со стороны критиков.

Fujifilm представляет среднеформатную 102-мегапиксельную фотокамеру GFX100S


Фотокамера GFX100S оснащена прежней 102-мегапиксельной среднеформатной матрицей с задней подсветкой, которая устанавливалась в GFX100. Датчики среднего формата всегда имеют больший размер, чем стандартные 35-миллиметровые полнокадровые образцы. В частности, сенсор, установленный в камере GFX100S, примерно в 1,7 раза больше по размерам, чем любой полнокадровый датчик на рынке.

Благодаря этой «врожденной» особенности, он выделяется значительно более высокими характеристиками съемки. Достоинства проявляются, прежде всего, при слабом освещении. При этом новая фотокамера имеет меньшую глубину резкости и более высокое разрешение. Это избавляет от появления слишком мелких пикселей в кадре. Большой формат сенсора позволяет создавать снимки с более детальными текстурами, передавая объем объектов в кадре. Это помогает точнее и лучше передавать атмосферу сцены.

Fujifilm представляет среднеформатную 102-мегапиксельную фотокамеру GFX100S


Главная привлекательная особенность новой камеры GFX100S - это ее габариты. Несмотря на «массивную» сенсорную матрицу, размеры камеры совсем ненамного превышают традиционную полнокадровую беззеркальную камеру. При этом новинка значительно меньше GFX100. Это является существенным достоинством, когда речь идет о ношении и эксплуатации: камерой удобно пользоваться и ее удобно носить. В то же время устанавливаемая оптика, скорее всего, будет иметь довольно большие размеры из-за массивного байонета Fujifilm G.

Несмотря на более компактный размер, существенное обновление в GFX100S получил механизм оптической стабилизации изображения. Он получился на 20% меньше и на 10% легче, чем у предшественника. При этом стабилизация предусматривает 6 ступеней контроля, что на 0,5 ступени больше, чем у GFX100.

Корпус камеры изготовлен из магниевого сплава и отличается улучшенным крепежным наплывом в области объектива, чем было у GFX100. Обеспечена также высокая пыле- и влагостойкость, сам аппарат может применяться при температурах до -10°C.

Fujifilm представляет среднеформатную 102-мегапиксельную фотокамеру GFX100S


Система программной обработки GFX100S позволяет создавать видео с уровнем качества 4K/30p. Матрица камеры создает видео с улучшенным тональным переходом при 10-битной глубине цвета и высокой чувствительности ISO, обеспечивая потоковую трансляцию со скоростью 400 Мбит/с. Запись видео с камеры возможна в форматах HLG, HEVC и 12-битном Apple ProRes RAW.

Камера GFX100S, как и ее предшественница, способна записывать видео с опцией F-Log, которая предусматривает параллельную запись параметров гамма-кривой в широком динамическом диапазоне. Собранная информация о цвете позволяет добиваться более высокого качества видео после его последующей программной обработки и достоверно отображать сцены даже с большим диапазоном яркости или объекты с высокой насыщенностью цвета.

На задней панели камеры GFX100S расположен фиксированный OLED-видоискатель с разрешением 3,68 миллиона точек и наклонный сенсорный ЖК-экран с диагональю 3,2 дюйма и разрешением 2,36 миллиона точек. Имеется также 1,8-дюймовый ЖК-дисплей для отображения текущих настроек.

Fujifilm представляет среднеформатную 102-мегапиксельную фотокамеру GFX100S


Fujifilm GFX100S стоит 499 000 руб. Это может показаться очень большой суммой, но это, тем не менее, одна из наиболее доступных среднеформатных камер на рынке, которая значительно дешевле GFX100 с ее ценником в 10 000 долларов (763 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор ELARI Smart Camera 360°. Круговой обзор, функция ночной съёмки, обнаружение движения и поддержка облачного хранилища - всё это новая умная камера ELARI Smart Camera 360°. Давайте посмотрим, на что способна эта малютка в деле. Подробнее об этом читайте в статье ""Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора".

Читайте также:

  • Флагманская беззеркальная видеокамера Sony Alpha 1 взяла лучшее от предшественников
  • Xiaomi выпустил ИИ-камеру MIJIA Smart Camera AI Exploration Edition
  • D-LINK защитит умный дом с помощью внешней поворотной Wi-Fi-камеры DCS-8635LH
  • В шт. Нью-Йорк временно запретили применять технологии распознавания лиц в школах
  • Dahua Technology представила в России новые видеокамеры EZ-IP для систем наблюдения

    • следующая новость
    AutoX запустил публичную службу беспилотных Роботакси в Шэньчжэне

    предыдущая новость
    Apple Watch спасли жизнь тонущему велосипедисту в Великобритании

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX) Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100 Главные новости за неделю
    Лучший блок питания Лучший монитор Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX) Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100 Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    29 января, 2021

    Бренд эко-наушников House of Marley пришел в Россию

    В автомобиле Tesla Model S можно играть в аркадные игры не хуже, чем на PS5

    Xiaomi Mi Air Charge умеет бесконтактно заряжать любые гаджеты в доме

    28 января, 2021

    Apple будет предупреждать об установке неоригинальных комплектующих в iPhone

    Шлем Oculus Quest 2 повысил доходы Facebook в 1,5 раза

    Рассекречены характеристики процессоров Intel Rocket Lake-S - i9-11900K, i7-11700K и i5-11600K

    Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров выпущена

    AutoX запустил публичную службу беспилотных Роботакси в Шэньчжэне

    Fujifilm представляет среднеформатную 102-мегапиксельную фотокамеру GFX100S

    Apple Watch спасли жизнь тонущему велосипедисту в Великобритании

    Meizu готовит к выпуску оригинальные умные часы Meizu Watch

    27 января, 2021

    Intel отдает производство 3-нм чипов в TSMC и начнет выпускать их уже в 2022 году

    Робот-гуманоид Hanson Sophia будет выпускаться массово уже в 2021 году

    Intel анонсировала видеокарту Iris Xe, но «забыла» о поддержке процессоров AMD

    Intel показала, как выглядит будущий графический ускоритель Xe-HPC GPGPU

    MediaTek подготовила решение для 5G CA и VoNR

    Флагманская беззеркальная видеокамера Sony Alpha 1 взяла лучшее от предшественников

    Первый флагман 2021 года Motorola Edge S построен на Snapdragon 870

    26 января, 2021

    Oppo создает собственные смарт-теги, аналогичные Galaxy SmartTag

    Патент Apple описывает принцип панорамной съемки с нескольких камер на изогнутом смартфоне

    ССЫЛКИ