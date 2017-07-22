Китайская компания AutoX официально запустила службу беспилотных такси RoboTaxi в Китае. На первых порах она будет работать в пилотном режиме только на территории Шэньчжэня, но воспользоваться ею смогут все желающие. Позднее она появится в городах Шанхай, Шэньчжэнь и Ухань.
Еще в декабре 2020 года AutoX запустила финальные испытания нового сервиса. THG.ru сообщал об этих испытаниях беспилотных автомобилей. Тогда на трассы города вышли 25 роботакси компании AutoX (при поддержке Alibaba).
Сервис заказа беспилотных RoboTaxi полностью открыт с сегодняшнего дня для широкой публики. Беспилотные машины будут ездить в городе по обычным дорогам общего пользования и даже смогут «делать незащищенные левые повороты на оживленных перекрестках, проезды через перекрестки на улицах, правильно реагировать на сигналы светофоров для скутеров и т.д.».
Чтобы воспользоваться услугой, следует предварительно зарегистрироваться на странице регистрации AutoX RoboTaxi. Для поездок RoboTaxi можно использовать кредитные средства, которые были заранее отправлены на аккаунт в системе AutoX.
Те, кто собирается совершить поездку в RoboTaxi, может поговорить с представителем Службы клиентской поддержки, чтобы получить ответы на интересующие вопросы. Служба может провести удаленную техническую диагностику автомобиля в режиме реального времени, оказать любую необходимую помощь.
В настоящее время расширенный операционный центр компании построен в Шанхае и других крупных городах Китая. Сообщается, что сайты этой службы оснащены «сверхнадежным подключением к интернету от нескольких поставщиков, усилены оптоволоконным кабелем и поддерживаются системой резервного питания». Благодаря построенной системе, компания гарантирует беспрепятственную техническую поддержку пассажиров и постоянную связь с клиентами.
В настоящее время компания AutoX обслуживает более 100 автомобилей RoboTaxi в городах Шанхай, Шэньчжэнь и Ухань. Компания собирает обширные данные об особенностях пилотирования в азиатских городах, которые отличаются высокой плотностью населения и сложными условиями уличного движения.
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