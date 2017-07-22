РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров выпущена

28 января 2021, 17:37




В сентябре 2020 года компании IKEA и ASUS ROG объявили о начале сотрудничестве в области разработки компьютерной мебели и аксессуаров для геймеров. Как стало известно, выпущена первая партия совместной продукции, которая скоро должна появиться в магазинах IKEA.

Среди оборудования, которое продемонстрировала компания IKEA, много новинок.

Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров


Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров


Например, это традиционные компьютерные столы (как с ручной регулировкой высоты, так и с электроприводом), столики-подставки на колесиках, коврики под геймерское кресло, накладные настольные маты с напылением против соскальзывания, всевозможные крючки и ремни на липучках для крепления различного компьютерного оборудования и периферийных устройств; небольшие тумбочки на колесиках и другие аксессуары.

Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров


Главный ожидаемый аксессуар IKEA x ROG - это геймерское кресло. Но его пока нет в списке объявленных продуктов. Фирменное кресло IKEA x ROG еще предстоит увидеть. Когда? Пока нет достоверной информации.

Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров


Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров


Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров


Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров


Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров


Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров


Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров


Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров


Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Razer анонсировал геймерские маски от COVID-19 и дизайнерское игровое кресло нового поколения
  • Lenovo анонсировала карманный ПК-геймпад ПК LAVIE MINI
  • Раскрыта причина комплектации контроллеров Xbox батарейками Duracell
  • Bloomberg рассказал о фиаско Microsoft с покупкой Nintendo
  • В IKEA решили «погреться» от славы PS5 и Xbox Series X

    • следующая новость
    Рассекречены характеристики процессоров Intel Rocket Lake-S - i9-11900K, i7-11700K и i5-11600K

    предыдущая новость
    AutoX запустил публичную службу беспилотных Роботакси в Шэньчжэне

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX) Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100 Главные новости за неделю
    Лучший блок питания Лучший монитор Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX) Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100 Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    29 января, 2021

    Бренд эко-наушников House of Marley пришел в Россию

    В автомобиле Tesla Model S можно играть в аркадные игры не хуже, чем на PS5

    Xiaomi Mi Air Charge умеет бесконтактно заряжать любые гаджеты в доме

    28 января, 2021

    Apple будет предупреждать об установке неоригинальных комплектующих в iPhone

    Шлем Oculus Quest 2 повысил доходы Facebook в 1,5 раза

    Рассекречены характеристики процессоров Intel Rocket Lake-S - i9-11900K, i7-11700K и i5-11600K

    Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров выпущена

    AutoX запустил публичную службу беспилотных Роботакси в Шэньчжэне

    Fujifilm представляет среднеформатную 102-мегапиксельную фотокамеру GFX100S

    Apple Watch спасли жизнь тонущему велосипедисту в Великобритании

    Meizu готовит к выпуску оригинальные умные часы Meizu Watch

    27 января, 2021

    Intel отдает производство 3-нм чипов в TSMC и начнет выпускать их уже в 2022 году

    Робот-гуманоид Hanson Sophia будет выпускаться массово уже в 2021 году

    Intel анонсировала видеокарту Iris Xe, но «забыла» о поддержке процессоров AMD

    Intel показала, как выглядит будущий графический ускоритель Xe-HPC GPGPU

    MediaTek подготовила решение для 5G CA и VoNR

    Флагманская беззеркальная видеокамера Sony Alpha 1 взяла лучшее от предшественников

    Первый флагман 2021 года Motorola Edge S построен на Snapdragon 870

    26 января, 2021

    Oppo создает собственные смарт-теги, аналогичные Galaxy SmartTag

    Патент Apple описывает принцип панорамной съемки с нескольких камер на изогнутом смартфоне

    ССЫЛКИ