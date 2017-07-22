В сентябре 2020 года компании IKEA и ASUS ROG объявили о начале сотрудничестве в области разработки компьютерной мебели и аксессуаров для геймеров. Как стало известно, выпущена первая партия совместной продукции, которая скоро должна появиться в магазинах IKEA.
Среди оборудования, которое продемонстрировала компания IKEA, много новинок.
Например, это традиционные компьютерные столы (как с ручной регулировкой высоты, так и с электроприводом), столики-подставки на колесиках, коврики под геймерское кресло, накладные настольные маты с напылением против соскальзывания, всевозможные крючки и ремни на липучках для крепления различного компьютерного оборудования и периферийных устройств; небольшие тумбочки на колесиках и другие аксессуары.
Главный ожидаемый аксессуар IKEA x ROG - это геймерское кресло. Но его пока нет в списке объявленных продуктов. Фирменное кресло IKEA x ROG еще предстоит увидеть. Когда? Пока нет достоверной информации.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".