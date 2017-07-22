В распоряжение онлайн-издания VideoCardz попал слайд из маркетингового отдела компании MSI Japan. Размещенная там информация относится к спецификации трех процессоров Core 11-го поколения Rocket Lake-S для настольных ПК. Большой интерес к новым продуктам сейчас проявляют геймеры и энтузиасты сборки «компьютеров мечты».
О предстоящем выпуске настольного процессора Rocket Lake-S 11-го поколения заговорили в январе. Как стало известно, новые процессоры будут выпускаться в корпусе LGA1200 на базе существующего 14-нм техпроцесса. По слухам, анонс новых моделей намечается на март 2021 года.
Выпуск новой серии процессоров имеет важное значение для Intel. Производитель намерен поправить свои пошатнувшиеся позиции лидера в сегменте настольных полупроводниковых систем и будет стремиться повысить привлекательность своих процессоров, прежде всего, с точки зрения их игровых возможностей. По замыслу Intel, будущие чипы смогут на равных конкурировать с процессорами AMD Ryzen 5000-й серии.
Интерес геймеров вызывают, в первую очередь, следующие три модели: 1) флагманский процессор Core i9-11900K; 2) «второй в топе» - процессор Core i7-11700K и 3) «оптимальная модель с точки зрения цены и производительности» - процессор Core i5-11600K. Слайд MSI содержит полезную информацию по этим моделям.
Слайд подтверждает, что модели i9-11900K и i7-11700K являются 8-ядерными / 16-поточными процессорами, а модель i5-11600K - 6-ядерным / 12-поточным процессором.
Флагманская модель I9-11900K имеет базовую частоту 3,50 ГГц, но может разгоняться в режиме Turbo Boost 2.0 до 5,10 ГГц, а в режиме Turbo Boost Max 3.0 до 5,20 ГГц. Максимальная частота разгона до достижения теплового барьера (Thermal Velocity Boost) составляет 5,30 ГГц на одном и до 4,80 ГГц на всех ядрах.
У «второго в топе» процессора i7-11700K, напротив, отсутствует режим TVB. Для него предусмотрены следующие показатели: базовая частота 3,60 ГГц, в режиме Turbo Boost 2.0 - 4,90 ГГц, в режиме Turbo Boost Max 3.0 - 5,00 ГГц.
«Третий и оптимальный» образец I5-11600K не имеет ни режима Turbo Boost Max 3.0, ни TVB, Для него заданы следующие характеристики: базовая частота 3,90 ГГц; частота в режиме Turbo Boost 2.0 - 4,90 ГГц.
Модели Core i9 и Core i7 родственны между собой не только одинаковым количеством ядер, но и одинаковым объемом кеш-памяти L3 - 16 Мбайт. В то же время модель i5 поставляется с 12 Мбайт кеша.
Все три Unlocked "K"-модели SKU имеют встроенную поддержку шины памяти DDR4-3200, а их общий тепловой барьер мощности TDP составляет 125 Вт.
Ожидается, что Intel выпустит эти процессоры к концу марта 2021 года.
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